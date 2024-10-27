Музею Гурьянова — быть! На торгах в поддержку открытия удалось продать лоты на 294 000 евро

Мемориальный музей будет открыт по соседству с Музеем Анны Ахматовой и «Полуторами комнатами» Иосифа Бродского. Это место станет культурным объектом, сохранившим архивы, личные вещи и произведения Гурьянова и его ближайшего круга.

Еще один триумфатор аукциона — Владислав Мамышев-Монро. Его портрет Горбачева из серии «Политбюро» превысил эстимейт в 4 раза и ушел за €21 932. Холст, карандаш «Битва лапифа с кентавром» ушла за €31 250. Работа «Штурвал», портрет Юрия Каспаряна, продана за €75 000. В разделе фотографий самая высокая цена была установлена на первый лот аукциона, работу Виктора Лаврешкина с полным составом группы «Кино» — €3 106.

«Музею Гурьянова — быть! Новые коллекционеры, высокие цены, 85% реализованных лотов — результат отличный. На рынке дефицит хороших работ, неудивительно, что за работы с безупречным провенансом развернулась борьба», — комментирует результаты Владимир Овчаренко.

Георгий Гурьянов был не только экс-барабанщиком группы «Кино», но и большим петербургский живописцем конца XX – XXI веков. Большинство его работ было раскуплено, ушло за границу, и желающие приобрести его работы выстраивались в очередь, ожидая новых работ. Замкнутый, сдержанный, элегантный и очень красивый, Георгий Гурьянов стал законодателем вкуса, воплощением Стиля и Денди с большой буквы. Таким же сдержанным и замкнутым стало и его искусство.