В Музее петербургского авангарда открывается постоянная экспозиция «Авангард в 1920-1930-е годы»

Как рассказали Собака.ru в Музее петербургского авангарда, новая постоянная экспозиция «Авангард в 1920-1930-е годы» откроется 31 октября и представит ключевые работы Казимира Малевича, Михаила Матюшина и Павла Филонова. Покажут живопись и графику, книги, посуду, мебель, фотографии из фондов Музея истории Петербурга, а также материалы, предоставленные Рукописным отделом Института русской литературы РАН, Российским архивом литературы и искусства, Музеем Владимира Маяковского, Культурным и издательским проектом «Энциклопедия русского авангарда».

Постоянная экспозиция будет разделена тематически. Визуальный ряд, относящийся к работам Михаила Матюшина расскажет об основах теории «расширенного смотрения» — исследование взаимодействия формы, цвета, пространства и звука как целостной картины. В 1918–1926 годах художник работал в Петроградских свободных художественно-учебных мастерских, позднее известных как Ленинградское отделение Вхутемаса. Там он организовал мастерскую пространственного реализма, практические опыты которой продолжал вместе с учениками в Институте художественной культуры (ИНХУК).