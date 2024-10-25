В Музее петербургского авангарда открывается постоянная экспозиция «Авангард в 1920-1930-е годы»

Она расскажет о трех крупнейших школах русского авангарда: супрематизме Казимира Малевича, теории «расширенного смотрения» Михаила Матюшина и «аналитическом искусстве» Павла Филонова. Рассказываем подробности.
Как рассказали Собака.ru в Музее петербургского авангарда, новая постоянная экспозиция «Авангард в 1920-1930-е годы» откроется 31 октября и представит ключевые работы Казимира Малевича, Михаила Матюшина и Павла Филонова. Покажут живопись и графику, книги, посуду, мебель, фотографии из фондов Музея истории Петербурга, а также материалы, предоставленные Рукописным отделом Института русской литературы РАН, Российским архивом литературы и искусства, Музеем Владимира Маяковского, Культурным и издательским проектом «Энциклопедия русского авангарда».
Постоянная экспозиция будет разделена тематически. Визуальный ряд, относящийся к работам Михаила Матюшина расскажет об основах теории «расширенного смотрения» — исследование взаимодействия формы, цвета, пространства и звука как целостной картины. В 1918–1926 годах художник работал в Петроградских свободных художественно-учебных мастерских, позднее известных как Ленинградское отделение Вхутемаса. Там он организовал мастерскую пространственного реализма, практические опыты которой продолжал вместе с учениками в Институте художественной культуры (ИНХУК).
О Казимире Малевиче речь пойдет в контексте художественной системы супрематизм, которую художник изобрел в начале 1910-х годов после совместной работы с Алексеем Крученых и Михаилом Матюшином над оперой «Победа над Солнцем». Манифест супрематизма получил широкое распространение в 1915 году на выставке «0,10», где культовый «Черный квадрат» (который впервые появился как низвергатель Солнца в опере 1913 года) был экспонирован в «иконном углу». Это эпатажное заявление символизировало отказ от традиционного и послужило началу «чистому искусству» без привязки к реальности. В дальнейшем, супрематизм станет не только минималистичными геометрическими формами (квадратами, кругами и линиями), цветом и абстракцией, которые выражают эмоции и идеи, а не иллюстрируют природу, но и философским направлением — «черный», «цветной» и «белый» этапы супрематизма отождествлялись с духовным развитием и отделением от материального мира.
Экспозиция также представит теорию «аналитического искусства» Павла Филонова. Художник-исследователь как и предшественники разработал альтернативный реалистической передаче объектов метод — не просто передавать внешние формы, а показывать внутреннюю структуру, нутро и даже «дух» объектов. Художник начинал работу с малого геометрического элемента, постепенно выстраивая сложные композиции, которые словно нейроны «прорастают» на холсте. Этот стиль стал основой для школы «Мастера аналитического искусства» (МАИ), созданной Филоновым в 1920-х годах.
В рамках открытия экспозиции «Авангард в 1920-1930-е годы» об одном из ключевых толчков в развитии авангарда — опере Михаила Матюшина «Победа над Солнцем — расскажет искусствовед Сергей Уваров на бесплатной (по регистрации!) лекции-концерте «Ноты будетлянские». Фрагменты оперы можно будет услышать в живом исполнении солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Артема Мелихова. На фортепиано тенору будет аккомпанировать Людмила Коновалова.
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