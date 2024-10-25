18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Эрмитаж приобретет редкую вазу Ленинградского фарфорового завода

Это работа ведущего скульптора завода Серафимы Яковлевой, которая создавала форму в 1938 году с отсылкой на традиционные китайские сосуды — фарфоровые бассейны для рыбок периода династии Цин.

MaraZe / Shutterstock

Как рассказывают в Эрмитаже, всего было изготовлено лишь 50 таких вас. Они предназначались для кумыса — дипломатических даров лидерам Монгольской народной республики. Эскиз росписи, исполненный художником Иваном Ризничем, также напоминает о китайском традиционном фарфоре. По центру на белом фоне изображены священные животные кочевых народов: двугорбый верблюд, буйвол, лошадь и баран. Эти фигуры на шейке и ножке сосуда обрамлены растительным декором и социалистическим символом — красными пятиконечными звездами. Ваза поступит в фонд Отдела «Музей Императорского фарфорового завода» и станет частью постоянной экспозиции Эрмитажа.

Фото: MaraZe / Shutterstock

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: