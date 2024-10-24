В арт-пространстве «Сегоднязавтра» изучат коллекционный дизайн на выставке «Мне нравится»

Параллельно с выставкой будет работать просветительская программа с лекциями, творческими встречами с художниками и мастер-классами. А финалом проекта станет презентация книги «Коллекционный дизайн», которая соберет работы российских художников и дизайнеров.

«Сегоднязавтра» — недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а также просветительские лекции.

Выставка «Мне нравится» открыта с 4 ноября 2024 по 1 января 2025 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.

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