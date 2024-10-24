В арт-пространстве «Сегоднязавтра» изучат коллекционный дизайн на выставке «Мне нравится»

Проект продемонстрирует тонкую грань между тиражным дизайном и арт-объектами и позволит задаться вопросами о том, что делает предмет коллекции ценным: его функциональность, эстетика, авторство или история владения.
3 ноября в галерее современного искусства «Сегоднязавтра» открывается выставка «Мне нравится», посвященная феномену коллекционного дизайна. Это первая в Петербурге масштабная экспозиция, исследующая коллекционный дизайн через призму эмоционального, исследовательского и архивного подходов. В рамках проекта будут рассмотрены следующие разделы изучения предметного дизайна: создание продуктов, которые вызывают у пользователей положительные эмоции, попытка определить критерии и границы коллекционного дизайна, его влияние на эстетику и культуру, а также редкие работы и предметы от ведущих дизайнеров и художников, представляющие различные этапы развития коллекционного искусства. Среди участников: Василий Шишкин, Ольга Петрова_Подольская, Екатерина Матвеева, Мария Махонина, Христина Высоцкая, Катя Афонина, Ольга Симонова, Мария Длугоборская, Александра Траубе, Siberian Kitsch, Дмитрий Романов, «Александровская Мануфактура», Kartell, Мария Пухова и другие современные авторы.
Куратор проекта, кандидат искусствоведения:
Более десяти лет мы изучаем феномен коллекционного дизайна. Мы написали десятки научных статей о нем, собрали мнение экспертов, наблюдая постоянную трансформацию понятий и дефиниций – от арт-дизайна к студийному дизайну, чтобы объяснить настоящее и предугадать будущее. Находя научное обоснование каждому моменту, все же мы понимаем, что самым главным сегодня остается личный опыт и личная история каждой коллекции. Сегодня у нас особенное время – с одной стороны мы не можем, а с другой - не хотим ограничиваться рамками строгих определений коллекционного дизайна. Мы хотим дать возможность каждому коллекционеру определенно заявить: «Потому что мне нравится!»
Дмитрий Романов, серия "Детство"
Параллельно с выставкой будет работать просветительская программа с лекциями, творческими встречами с художниками и мастер-классами. А финалом проекта станет презентация книги «Коллекционный дизайн», которая соберет работы российских художников и дизайнеров.
«Сегоднязавтра» — недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а также просветительские лекции.
Выставка «Мне нравится» открыта с 4 ноября 2024 по 1 января 2025 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.
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