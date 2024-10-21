В Музее Анны Ахматовой расскажут о «Петербургском диагнозе»

Экспозиция посвящена творчеству художников и фотографов, чья жизнь и работы неразрывно связаны с Петербургом.
Как рассказали Собака.ru в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, представленные на выставке авторы — это часть городского мифа, прожекторы настоящего Петербурга. Взгляды фотографа, писателя и драматурга Бориса Кудрякова (Гран Бориса), режиссера Георгия Васильева и художника Николая Матренина на город отличаются от привычных картинок с туристических открыток: вместо парадных видов города — мрачные улочки и задворки, а вместо глянцевых интерьеров — ассамбляжи из случайных предметов. Визуальный ряд выставки будет сопровождаться музыкой композитора Олега Каравайчука.
Название выставки «Петербургский диагноз» отсылает зрителя к оригинальному восприятию города его жителями, к специфическим переживаниям, которые вызывает он у творцов. «Симптомы» этой болезни автор идеи для проекта, театральный художник Эмиль Капелюш видит в текстах Пушкина, Гоголя, Блока, Белого и других писателей, которые описывали Петербург как пространство, где реальность смешивается с фантазиями, а жизнь принимает странные, часто трагикомические формы. Так, Достоевский писал: «Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности».
Выставка «Петербургский диагноз» открыта с 23 октября по 8 декабря 2024 года в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном проспекте, 53.
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