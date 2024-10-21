В Музее Анны Ахматовой расскажут о «Петербургском диагнозе»

Название выставки «Петербургский диагноз» отсылает зрителя к оригинальному восприятию города его жителями, к специфическим переживаниям, которые вызывает он у творцов. «Симптомы» этой болезни автор идеи для проекта, театральный художник Эмиль Капелюш видит в текстах Пушкина, Гоголя, Блока, Белого и других писателей, которые описывали Петербург как пространство, где реальность смешивается с фантазиями, а жизнь принимает странные, часто трагикомические формы. Так, Достоевский писал: «Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности».