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Искусство

В Петербурге расскажут о династии купцов Елисеевых

Лекцию в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского проведет искусствовед, краевед, аспирант Института истории искусств Семён Некрасов.

Фото: ВООПИиК

«Мы развеем главные мифы, связанные с этой династией. Узнаем, как купцы начинали свой путь к успеху, каким образом развивали семейную торговую империю, почему династия пришла к краху еще до революции и кто из потомков Елисеевых дожил до наших дней. Вторую часть лекции посвятим архитектурным памятникам, дошедшим до нас. Лишь в Петербурге елисеевские дома исчислялись десятками. Мы вспомним каждый из них и проанализируем главные шедевры», – рассказали организаторы мероприятия.

Попасть на лекцию «Судьба династии купцов Елисеевых и их архитектурное наследие» можно по предварительной записи 29 октября в 18:00. 

А если вы еще не придумали чем заняться сегодня вечером, то советуем поторопиться. В этом вам поможет наш дайджест.

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