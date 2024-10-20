В Петербурге расскажут о династии купцов Елисеевых

«Мы развеем главные мифы, связанные с этой династией. Узнаем, как купцы начинали свой путь к успеху, каким образом развивали семейную торговую империю, почему династия пришла к краху еще до революции и кто из потомков Елисеевых дожил до наших дней. Вторую часть лекции посвятим архитектурным памятникам, дошедшим до нас. Лишь в Петербурге елисеевские дома исчислялись десятками. Мы вспомним каждый из них и проанализируем главные шедевры», – рассказали организаторы мероприятия.

Попасть на лекцию «Судьба династии купцов Елисеевых и их архитектурное наследие» можно по предварительной записи 29 октября в 18:00.

А если вы еще не придумали чем заняться сегодня вечером, то советуем поторопиться. В этом вам поможет наш дайджест.