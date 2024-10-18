В Музее Набокова покажут что такое «вещевой романтизм» на выставке «Одно лето» Наташи Шалиной

С блошиного рынка прямиком в исторические интерьеры набоковского детства.
Персональная выставка междисциплинарной художницы Наташи Шалиной «Одно лето» откроется 23 октября в Музее Набокова при СПбГУ. В основе концепции — исследование экзистенциальных переживаний и памяти через так называемый предметный образ, характерный для набоковского нарратива. Как отмечает искусствовед Дмитрий Северюхин, в текстах писателя предметно-бытовая сторона жизни представляется как взаимоотношение человека и окружающего мира, что исследователь называет «вещевым романтизмом». Шалина берет эту идею и наделяет бытовые предметы памятью, объединяя старинные фотографии и современные инсталляции. Эти винтажные снимки сами по себе вызывают ностальгию, а в сочетании с элементами времени — старыми шкатулками, фотоальбомами, коробками и сундуками — воплощают типичное для Набокова искусство оживления галлюцинаций, создавая уникальный сторителлинг на стыке семейной памяти и игрового начала.
Художница
Найденный мной на блошином рынке городка на юге Франции альбом безымянной девушки, которая кропотливо собирала и фиксировала фото своей жизни в начале 20 века, натолкнул меня на мысль, что возможно эта юная особа могла ходить теми же тропами, плескаться в море и загорать на солнечных пляжах Биаррице с юным Набоковым. Спасенные мной малочисленные предметы быта из разрушающейся и уходящей семейной усадьбы моих дальних, некогда знаменитых, родственников рядом с поселком Северский, соединили два этих события воедино. Для меня как для художницы, которая работает с памятью, с женской идентичностью, было важно по крупицам пропустить через себя судьбы спутниц жизни и героинь Владимира Набокова, проведя параллели со своей жизнью. Мне хотелось корректно и тонко ввести свой проект в музейный зал, сделав посетителей не только созерцателями, но и участниками действа. То «Одно лето» в Биаррице или то «Одно лето» в Рождествено — это любовь на всю жизнь, с привкусом грусти, потери, ушедшей молодости, прошедшей эпохи, как будто ты смотришь в старое потемневшее зеркало, но не можешь уловить ускользающий женский силуэт.
Персональная выставка Наташи Шалиной «Одно лето» открыта с 23 октября по 27 ноября 2024 года в Музее Набокова на Большой Морской улице, 47.
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