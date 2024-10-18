В Музее Набокова покажут что такое «вещевой романтизм» на выставке «Одно лето» Наташи Шалиной

Наташа Шалина

Художница

Найденный мной на блошином рынке городка на юге Франции альбом безымянной девушки, которая кропотливо собирала и фиксировала фото своей жизни в начале 20 века, натолкнул меня на мысль, что возможно эта юная особа могла ходить теми же тропами, плескаться в море и загорать на солнечных пляжах Биаррице с юным Набоковым. Спасенные мной малочисленные предметы быта из разрушающейся и уходящей семейной усадьбы моих дальних, некогда знаменитых, родственников рядом с поселком Северский, соединили два этих события воедино. Для меня как для художницы, которая работает с памятью, с женской идентичностью, было важно по крупицам пропустить через себя судьбы спутниц жизни и героинь Владимира Набокова, проведя параллели со своей жизнью. Мне хотелось корректно и тонко ввести свой проект в музейный зал, сделав посетителей не только созерцателями, но и участниками действа. То «Одно лето» в Биаррице или то «Одно лето» в Рождествено — это любовь на всю жизнь, с привкусом грусти, потери, ушедшей молодости, прошедшей эпохи, как будто ты смотришь в старое потемневшее зеркало, но не можешь уловить ускользающий женский силуэт.