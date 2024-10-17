В Arts Square Gallery стартует выставка «Spectarium» фотографа Ивана Турухано

«Иван Турухано находится в постоянном поиске баланса между вмешательством в среду и тем, что эта среда предлагает. Он использует академический подход к репрезентации объема на плоскости и работе со светом. Это симбиоз кинооператорской школы и классических живописных традиций, выраженный в фотографии», — отмечает куратор выставки Сергей Ватрушин.

18 октября в Arts Square Gallery откроется выставка петербургского фотографа Ивана Турухано «Spectarium». Экспозиция включает работы, в которых сочетаются черты таких направлений, как Дюссельдорфская школа и Ленинградский андеграунд. Визуальный ряд проекта представляет урбанистические пейзажи, где постимперская архитектура и индустриальные объекты раскрываются через игру света и тени. Человек в фотографиях Турухано не занимает центральное место, а выступает частью окружающего пространства, что роднит его работы с подходом немецких фотографов. Как у Томаса Штрута и Кандиды Хефер, одиночные фигуры воспринимаются скорее как элементы архитектурного контекста, а не как самостоятельные персонажи. Эти фигуры часто противопоставлены массивной и холодной архитектуре.