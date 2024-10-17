В Arts Square Gallery стартует выставка «Spectarium» фотографа Ивана Турухано

Это приглашение взглянуть на Петербург сквозь призму классических живописных традиций и современной отрешенности минимализма.
«Иван Турухано находится в постоянном поиске баланса между вмешательством в среду и тем, что эта среда предлагает. Он использует академический подход к репрезентации объема на плоскости и работе со светом. Это симбиоз кинооператорской школы и классических живописных традиций, выраженный в фотографии», — отмечает куратор выставки Сергей Ватрушин.
18 октября в Arts Square Gallery откроется выставка петербургского фотографа Ивана Турухано «Spectarium». Экспозиция включает работы, в которых сочетаются черты таких направлений, как Дюссельдорфская школа и Ленинградский андеграунд. Визуальный ряд проекта представляет урбанистические пейзажи, где постимперская архитектура и индустриальные объекты раскрываются через игру света и тени. Человек в фотографиях Турухано не занимает центральное место, а выступает частью окружающего пространства, что роднит его работы с подходом немецких фотографов. Как у Томаса Штрута и Кандиды Хефер, одиночные фигуры воспринимаются скорее как элементы архитектурного контекста, а не как самостоятельные персонажи. Эти фигуры часто противопоставлены массивной и холодной архитектуре.
Вместе с тем, фотографии Турухано несут личные и эмоциональные подтексты: фактура советской старины, документальность и атмосфера мрачности и изоляции, характерные для ленинградской школы. Одним из ключевых снимков выставки станет фотография фасада дома Басевича, здание которого позднее было снесено. На этом снимке запечатлено редкое световое явление, которое можно наблюдать всего 10 дней в году.
Персональная выставка фотографа Ивана Турухано «Spectarium» открыта с 18 по 31 октября в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.
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