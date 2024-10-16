В Екатерининском собрании открыта сайт-специфик выставка «Внутренний сад/Внутренний двор» с работами Ульяны Пучеглазовой

Как рассказали Собака.ru кураторы выставки Татьяна Комарова, Илья Шуринов, Лада Малинина, «в летнее время коридор имел более эстетическое предназначение и был уставлен мебелью, для того чтобы гости могли присесть перед садом, отдохнув от суеты концертов. В зимнее же — он носил более технический характер, так как двери запирались, а растения выкапывали из сада и ставили в коридор, тем самым превращая проходной зал в самый настоящий зимний сад».

Персональная сайт-специфик выставка художницы Ульяны Пучеглазовой открыта с 12 по 26 октября в историческом здании бывшего Екатерининского общественного собрания на набережной канала Грибоедова. «Внутренний сад/Внутренний двор» — это визуальное исследование границ субъективности через метафору сада и двора. Художница визуализирует чувства и переживания, воспоминания и ощущения, овеществляя их в понятные материальные вещи: цветы, пейзажи и символы. В этом исследовании Пучеглазова обращается не только к классическим жанрам живописи и скульптуры, но и представляет аллегорический видео-арт. Посыл проекта — не просто созерцание, а приглашение к размышлению о том, как наши эмоциональные процессы формируют уникальный ландшафт сознания.