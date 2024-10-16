В крипте Бенуа завершается сайт-специфик выставка Екатерины Ромашовой «Тропы». Успейте увидеть!

Одним из лейтмотивов выставки стала история города Молога, который полностью ушел под воду из-за создания Рыбинского водохранилища. На семи офортах «Все ушли» Екатерина Ромашова рассматривает символические образы российской и советской истории: китобойный промысел; рухнувший мост, как символ разорванной связи с прошлым; корабль, дрейфующий по пустыне Аральского моря; Русская Атлантида; пустынная деревянная станция; одинокая изба; храм, разрушенный еще в прошлом веке.

Среди хайлайтов можно выделить и офорт «Подвиг Эрмитажа», представляющей собирательный образ эвакуации музейной коллекции во время блокады Ленинграда.