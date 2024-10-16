В крипте Бенуа завершается сайт-специфик выставка Екатерины Ромашовой «Тропы». Успейте увидеть!

Под сводами католического храма показали ключевые образы России.
В эпоху бесконечного информационного потока и неопределенности, «Тропы» Екатерины Ромашовой предлагает задуматься о значении пространства в нашей жизни. Выставка исследует концепцию «мест силы» — точек на карте, которые наполняются смыслом, энергией и эмоциональным воздействием. Визуальный ряд экспозиции раскрывает тему сакральных мест. Екатерина Ромашова исследует, как природные явления и культурные объекты становятся центрами притяжения, а также, что формирует эти пространства: природа, история или же человеческие усилия. Художница задает закономерный вопрос о том, как обычные горожане взаимодействуем с такими местами, что остается от них после разрушения и как они продолжают существовать в нашем сознании. Представленные на выставке работы выполнены в техниках эстампа, офорта и монотипии — редких для совриска графических техниках.
Одним из лейтмотивов выставки стала история города Молога, который полностью ушел под воду из-за создания Рыбинского водохранилища. На семи офортах «Все ушли» Екатерина Ромашова рассматривает символические образы российской и советской истории: китобойный промысел; рухнувший мост, как символ разорванной связи с прошлым; корабль, дрейфующий по пустыне Аральского моря; Русская Атлантида; пустынная деревянная станция; одинокая изба; храм, разрушенный еще в прошлом веке.
Среди хайлайтов можно выделить и офорт «Подвиг Эрмитажа», представляющей собирательный образ эвакуации музейной коллекции во время блокады Ленинграда.
Персональная выставка Екатерины Ромашовой «Тропы» с 8 по 20 октября в крипте Бенуа (Католический Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы) на Минеральной улице, 21, лит Д.
12+
Комментарии (0)