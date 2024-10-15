В Академии Художеств показали работы китайского скульптора Дуна Шубина

Проект открылся под кураторством ректора Академии, искусствоведа и автора многочисленных выставок-блокбастеров («Христос в темнице», «Дейнека / Самохвалов») Семена Михайловского.
Персональная выставка китайского скульптора Дуна Шубина открылась 10 октября в Итальянском зале Академии Художеств. Известный своими масштабными работами, художник представил серию скульптур и инсталляций, отражающих его размышления о человеческих эмоциях и социальных явлениях. Центральной работой экспозиции стала реплика инсталляции «Сын Земли», оригинал которой (величиной целых 15 метров!) был впервые показан в пустыне Гоби.
Куратор выставки, ректор Академии Художеств:
Важнейшей работой Дун Шубина является «Сын Земли» – пятнадцатиметровая скульптура младенца, дремлющего в пустыне Гоби. Сегодня «небольшая» реплика «Сына Земли» разместилась в вестибюле нашего исторического здания. Совмещение классических архитектурных форм с «шоколадным» младенцем оказалось очень эффектным. Ну и по смыслу вполне оправданным. В нашем здании (начиная с Минервы на крыше) многие аллегории изображались с детьми, с младенцами, ну и, конечно, парящими путти. Как известно, в старые времена в Академию принимались дети пяти-шестилетнего возраста, они здесь жили и учились. Так что младенец, как ни парадоксально звучит, – вполне академический образ. «Это он в непогоду спустился с крыши, чтобы благостно заснуть в вестибюле», – подмигнул Дун Шубин.
Экспозиция охватила ряд ключевых работ скульптора, среди которых можно будет увидеть инсталляции и скульптуры, которые автор представил на многочисленных международных арт-площадках, включая Китайскую международную выставку скульптуры и выставки в Дюссельдорфе и Пекине. Особое внимание на экспозиции будет уделено фигуре младенца — символу жизни, чистоты и размышлений о будущем.
Персональная выставка Дун Шубина открыта с 10 по 31 октября в Итальянском зале Академии Художеств на Университетской набережной, 17.
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