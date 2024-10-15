В Академии Художеств показали работы китайского скульптора Дуна Шубина

Экспозиция охватила ряд ключевых работ скульптора, среди которых можно будет увидеть инсталляции и скульптуры, которые автор представил на многочисленных международных арт-площадках, включая Китайскую международную выставку скульптуры и выставки в Дюссельдорфе и Пекине. Особое внимание на экспозиции будет уделено фигуре младенца — символу жизни, чистоты и размышлений о будущем.

Персональная выставка Дун Шубина открыта с 10 по 31 октября в Итальянском зале Академии Художеств на Университетской набережной, 17.

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