В Петербурге появится музей-квартира Георгия Гурьянова

26 октября аукционный дом планирует выставить 33 лота с общим эстимейтом в 171-224 тысячи евро. Зрители и коллекционеры познакомятся с работами самого Гурьянова, его друзей и единомышленников — Владислава Мамышева-Монро, Ольги Тобрелутс, Андрея Крисанова, Олега Котельникова, Игоря Веричева, Тимура Новикова и Виктора Цоя.

«Коллекция Гурьянова представляет творчество дружеского круга 1980-1990-х годов, который сплотился вокруг Новикова в Ленинграде первой половины 1980-х и заменил «Новым художникам» большой социум: они создали свою независимую культуру (живопись, литературу, музыку, театр, кино). Гурьянов жил в знаменитом сквоте на Фонтанке-145 и обменивался произведениями с его обитателями и посетителями. К числу таких подарков очевидно относится превосходный рисунок Виктора Цоя: сцена насилия и поглощения, представленная в стиле кислотного комикса. В композиции совсем небольшого формата Цой, как и все «Новые», создает монументальное произведение, которое можно разогнать хоть на баннер, хоть на фасад. Его сюжет напрямую связан с 1980-ми, опаленными духом кино кибер-панка», — комментирует исследовательница Екатерина Андреева.

Георгий Гурьянов был не только экс-барабанщиком группы «Кино», но и большим петербургский живописцем конца XX – XXI веков. Большинство его работ было раскуплено, ушло за границу, и желающие приобрести его работы выстраивались в очередь, ожидая новых работ. Замкнутый, сдержанный, элегантный и очень красивый, Георгий Гурьянов стал законодателем вкуса, воплощением Стиля и Денди с большой буквы. Таким же сдержанным и замкнутым стало и его искусство.