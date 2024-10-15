Отправляемся в столицу! Там стартовала «Московская музейная неделя» с бесплатным посещением

Это ежемесячная общественная инициатива, созданная в 2019 году, в рамках которой москвичи и гости города могут бесплатно посетить более 90 городских музеев.
Музейная неделя включает множество выставок и мероприятий, охватывая музеи самых разных направлений — от искусства до истории и науки. В октябре 2024 года она проходит с 14 по 20 число, предоставляя экспозиции в таких музеях, как Мультимедиа Арт Музей и Московский музей современного искусства, где открываются новые выставки, а также проходят финальные показы текущих проектов. В течение недели у каждого музея из программы определен один день, в который посетить площадку можно совершенно свободно. Электронный билет необходимо получить на сайте музея или портала до непосредственного визита.
«Мультимедиа-арт-музей»
15 октября станет бесплатным посещение МАММ («Мультимедиа-арт-музей») с выставкой «Небесный город. Мастерская художника», охватывающей 70 лет работы художника Игоря Шелковского, инсталляцией «Электроарт», переосмысляющей научные теории и технологии, а также с проектом «Детективные истории из жизни музейного хранителя».
Московская государственная картинная галерея в «Домике Чехова» представит лучшие работы Василия Нестеренко, а MMOMA (Московский музей современного искусства) покажет 9 временных экспозиций в различных филиалах, в том числе выставку «Вещи и видения» — к 25-летию музея. 15 октября будут доступны к свободному посещению и «Музея истории ГУЛАГа», и Дарвиновский музей.
Усадьба Кусково
16 октября можно охватить целых 10 культурных институций: Музейно-выставочный центр «Солянка МСК», Государственный музей Владимира Маяковского, Мемориальный музей Александра Скрябина, «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», Дом Александра Лосева, «Северное Тушино», культурный центр «Интеграция» имени Николая Островского, а также Культурный центр «Внуково» и Объединение «Выставочные залы Москвы». Среди хайлайтов выделяем science-art выставки «Найденный звук», «Книга инструментов» с работами студентом Школы дизайна НИУ ВШЭ и восьмиканальную аудиоинсталляцию «Звуковая капсула архива сенсорной культуры» в Граунд Солянке.
17 октября можно увидеть постоянную коллекцию в Музее Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, посмотреть московских художников XIX века в Музее Василия Тропинина, посетить исторические интерьеры павильонов усадьбы Кусково, узнать о становлении парка Горького в рамках «Парк Горького. Начало». Также в программе Биологический музей имени Климента Тимирязева, Музей космонавтики и Дом-музей поэтессы Марины Цветаевой.
Музей Михаила Булгакова
18 октября свободный вход станет в Государственном музее Александра Пушкина и в Московском государственном объединенном музее-заповеднике, а 19 числа будут доступны экспозиции Выставочного зала истории войны в Афганистане и Музея Константина Паустовского.
В завершении акции 20 октября можно будет увидеть еще семь музеев: Музей Москвы, Музей обороны Москвы, Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына, Галереи Ильи Глазунова и Александра Шилова, а также Дом Гоголя и Музей Михаила Булгакова.
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