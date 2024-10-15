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Искусство

Отправляемся в столицу! Там стартовала «Московская музейная неделя» с бесплатным посещением

Это ежемесячная общественная инициатива, созданная в 2019 году, в рамках которой москвичи и гости города могут бесплатно посетить более 90 городских музеев. 

Московский музей современного искусства
Собака.ru

Московский музей современного искусства

Московский музей современного искусства
Собака.ru

Московский музей современного искусства

Музейная неделя включает множество выставок и мероприятий, охватывая музеи самых разных направлений — от искусства до истории и науки. В октябре 2024 года она проходит с 14 по 20 число, предоставляя экспозиции в таких музеях, как Мультимедиа Арт Музей и Московский музей современного искусства, где открываются новые выставки, а также проходят финальные показы текущих проектов. В течение недели у каждого музея из программы определен один день, в который посетить площадку можно совершенно свободно. Электронный билет необходимо получить на сайте музея или портала до непосредственного визита. 

«Мультимедиа-арт-музей»
Obolenskaya / Shutterstock

«Мультимедиа-арт-музей»

15 октября станет бесплатным посещение МАММ («Мультимедиа-арт-музей») с выставкой «Небесный город. Мастерская художника», охватывающей 70 лет работы художника Игоря Шелковского, инсталляцией «Электроарт», переосмысляющей научные теории и технологии, а также с проектом «Детективные истории из жизни музейного хранителя».

Московская государственная картинная галерея в «Домике Чехова» представит лучшие работы Василия Нестеренко, а MMOMA (Московский музей современного искусства) покажет 9 временных экспозиций в различных филиалах, в том числе выставку «Вещи и видения» — к 25-летию музея. 15 октября будут доступны к свободному посещению и «Музея истории ГУЛАГа», и Дарвиновский музей.

Усадьба Кусково

Усадьба Кусково

16 октября можно охватить целых 10 культурных институций: Музейно-выставочный центр «Солянка МСК», Государственный музей Владимира Маяковского, Мемориальный музей Александра Скрябина, «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», Дом Александра Лосева, «Северное Тушино», культурный центр «Интеграция» имени Николая Островского, а также Культурный центр «Внуково» и Объединение «Выставочные залы Москвы». Среди хайлайтов выделяем science-art выставки «Найденный звук», «Книга инструментов» с работами студентом Школы дизайна НИУ ВШЭ и восьмиканальную аудиоинсталляцию «Звуковая капсула архива сенсорной культуры» в Граунд Солянке.

17 октября можно увидеть постоянную коллекцию в Музее Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, посмотреть московских художников XIX века в Музее Василия Тропинина, посетить исторические интерьеры павильонов усадьбы Кусково, узнать о становлении парка Горького в рамках «Парк Горького. Начало». Также в программе Биологический музей имени Климента Тимирязева, Музей космонавтики и Дом-музей поэтессы Марины Цветаевой.

Музей Михаила Булгакова
Naumova Ekaterina / Shutterstock

Музей Михаила Булгакова

18 октября свободный вход станет в Государственном музее Александра Пушкина и в Московском государственном объединенном музее-заповеднике, а 19 числа будут доступны экспозиции Выставочного зала истории войны в Афганистане и Музея Константина Паустовского.

В завершении акции 20 октября можно будет увидеть еще семь музеев: Музей Москвы, Музей обороны Москвы, Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына, Галереи Ильи Глазунова и Александра Шилова, а также Дом Гоголя и Музей Михаила Булгакова.

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