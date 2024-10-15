Отправляемся в столицу! Там стартовала «Московская музейная неделя» с бесплатным посещением

15 октября станет бесплатным посещение МАММ («Мультимедиа-арт-музей») с выставкой «Небесный город. Мастерская художника», охватывающей 70 лет работы художника Игоря Шелковского, инсталляцией «Электроарт», переосмысляющей научные теории и технологии, а также с проектом «Детективные истории из жизни музейного хранителя».

Московская государственная картинная галерея в «Домике Чехова» представит лучшие работы Василия Нестеренко, а MMOMA (Московский музей современного искусства) покажет 9 временных экспозиций в различных филиалах, в том числе выставку «Вещи и видения» — к 25-летию музея. 15 октября будут доступны к свободному посещению и «Музея истории ГУЛАГа», и Дарвиновский музей.