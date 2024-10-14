В МИСПе открывается выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей»

Увидеть работы из частного собрания династийных коллекционеров Николая и Георгия Ботка можно в рамках выставки «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей», которая откроется 15 октября в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков. Визуальный ряд экспозиции ретроспективно охватит произведения искусства отечественных мастеров прошлого века, делая акценты на послевоенный период, «суровый стиль» 1960-х годов и работы предтеч советского андеграунда — семидесятников. В основном покажут живопись, но также «точечно» представят графику мастодонтов: Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Эрте, Александра Самохвалова, Владимира Немухина, Оскара Рабина и Лидии Мастерковой. Жанр скульптуры будет раскрыт мастерами петербургской школы — Вадимом Трояновским, Пелагеи Шуриги, Левона Лазарева и Светланы Платоновой.