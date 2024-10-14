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Искусство

В МИСПе открывается выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей»

В рамках масштабной экспозиции покажут более 180 произведений российских и советских художников в различных техниках — от живописи и графики до скульптуры. Эти работы — лишь малая часть собрания, которая однако представляет ядро коллекции и наиболее значимый с художественной точки зрения срез искусства XX века.

Николай Андронов, "Портрет Натальи Егоршиной", 1955 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСПа

Николай Андронов, "Портрет Натальи Егоршиной", 1955 год

Эрте, "Танцовщица с длинным жемчужным ожерельем", 1920–1930-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСПа

Эрте, "Танцовщица с длинным жемчужным ожерельем", 1920–1930-е годы

Увидеть работы из частного собрания династийных коллекционеров Николая и Георгия Ботка можно в рамках выставки «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей», которая откроется 15 октября в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков. Визуальный ряд экспозиции ретроспективно охватит произведения искусства отечественных мастеров прошлого века, делая акценты на послевоенный период, «суровый стиль» 1960-х годов и работы предтеч советского андеграунда — семидесятников. В основном покажут живопись, но также «точечно» представят графику мастодонтов: Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Эрте, Александра Самохвалова, Владимира Немухина, Оскара Рабина и Лидии Мастерковой. Жанр скульптуры будет раскрыт мастерами петербургской школы — Вадимом Трояновским, Пелагеи Шуриги, Левона Лазарева и Светланы Платоновой.

Валерий Ватенин, "Первое мая во Пскове", 1970 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСПа

Валерий Ватенин, "Первое мая во Пскове", 1970 год

Александр Ведерников, "Читающая в интерьере", 1960-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСПа

Александр Ведерников, "Читающая в интерьере", 1960-е годы

В собрании известного коллекционера и мецената Николая Ботки — более 1200 произведений русского искусства в различных жанрах, от живописи до графики и скульптуры. 

Николай Ромадин, "Пейзаж с костром", 1950-е года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСПа

Николай Ромадин, "Пейзаж с костром", 1950-е года

Евгения Антипова, "Оливы", 1969 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСПа

Евгения Антипова, "Оливы", 1969 год

Выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей» открыта с 15 октября по 24 ноября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.

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