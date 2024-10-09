Микеланджело Буонарроти, восстание декабристов и создание Галереи Петра Великого: Эрмитаж представил планы на 2025 год

В 2025 году исполнится 550 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти. В коллекции Государственного Эрмитажа хранится единственное в российских музеях произведение Микеланджело «Скорчившийся мальчик», приобретённое Екатериной Великой. Вокруг этой небольшой скульптуры строится концепция выставки «Божественный Микеланьоло и его современники», которая будет открыта в Пикетном зале Зимнего дворца с 30 апреля по 24 августа.

Кроме того, Эрмитаж планирует выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 250-летию со дня рождения Карла Росси и 200-летию со дня восстания декабристов на Сенатской площади.

Рассказ о декабристах будет основан на никогда ранее не экспонировавшихся документах, рисунках и немногочисленных мемориальных предметах, принадлежавших участникам восстания. Выставка разместится в исторических помещениях Зимнего дворца, откуда император Николай I отправился на Сенатскую площадь. Одним из главных экспонатов станет чудом сохранившийся в Эрмитаже мундир генерала Михаила Андреевича Милорадовича, героя войны 1812 года, сыгравшего важную и до сих пор не вполне понятную роль в истории тайных обществ и погибшего от руки заговорщиков.

Инклюзивное и реставрационное направления эрмитажной работы будут отражены в выставке «Музейный детектив», посвященной одному из уникальных произведений античной пластики — позолоченной бронзовой статуе «Виктория Кальватоне». Фабула этой экспозиции сложилась из результатов многочисленных исследований искусствоведов, реставраторов и технологов. Музей предложит посетителям новый формат с элементами детективного расследования, который рассчитан на всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями зрения.