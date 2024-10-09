Микеланджело Буонарроти, восстание декабристов и создание Галереи Петра Великого: Эрмитаж представил планы на 2025 год

Всего планируется провести более 20 выставок, а еще более 10 — в регионах России и других странах.
Как рассказали Собака.ru в Государственном Эрмитаже, одной из главных выставок 2025 года станет проект «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Он откроется в Николаевском зале Зимнего дворца в конце июня и представит европейскую историю поединков, начиная с античности, через Средние века с обычаями «Божьего суда» и рыцарских турниров – истоков дуэли. Центральная тема — зарождение традиции дуэлей в России, истории знаменитых русских поединков и показ оружия, характерного для них. Будет затронута и тема студенческих корпорантских дуэлей, бытовавших в прибалтийских и Санкт-Петербургском университетах.
В Манеже Малого Эрмитажа с 30 апреля по 7 сентября пройдет выставка «Мода Ар Деко. Из коллекции Назима Мустафаева», посвященная женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. Предметы из частного собрания будут представлены в окружении произведений изобразительного и прикладного искусства из коллекции Эрмитажа. В центре внимания — бисерные платья и обувь эпохи Ар Деко. Среди костюмов — работы Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Мариано Фортуни, Эдварда Молинё, Люсьена Лелонга. Коллекция обуви демонстрируеат произведения выдающихся мастеров обувного дела: Пьетро Янторни, Андре Перуджа, Израэля Миллера, Сальваторе Феррагамо и многих других.
Еще одна яркая выставка — «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй», которая откроется в октябре. На ней можно будет увидеть редчайшие произведения буддийской скульптуры и живописи, ритуальные предметы и маски буддийской мистерии Цам из Монголии, Ладакха и Сиккима. Эта экспозиция — часть большого и значимого эрмитажного проекта, посвящённого исследованию и представлению буддийского искусства, включившего в себя самые разнообразные формы: от создания мандалы до выставки Николая Рериха и спектакля-променада «Сутра золотого света».
С декабря 2025 года по март 2026-го в Николаевском зале Зимнего дворца пройдет «глубокая, полная философских смыслов», как описывают ее в Эрмитаже, выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха». Она расскажет о всемирной истории портрета: от зарождения портретных форм до наших дней.
В 2025 году исполнится 550 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти. В коллекции Государственного Эрмитажа хранится единственное в российских музеях произведение Микеланджело «Скорчившийся мальчик», приобретённое Екатериной Великой. Вокруг этой небольшой скульптуры строится концепция выставки «Божественный Микеланьоло и его современники», которая будет открыта в Пикетном зале Зимнего дворца с 30 апреля по 24 августа.
Кроме того, Эрмитаж планирует выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 250-летию со дня рождения Карла Росси и 200-летию со дня восстания декабристов на Сенатской площади.
Рассказ о декабристах будет основан на никогда ранее не экспонировавшихся документах, рисунках и немногочисленных мемориальных предметах, принадлежавших участникам восстания. Выставка разместится в исторических помещениях Зимнего дворца, откуда император Николай I отправился на Сенатскую площадь. Одним из главных экспонатов станет чудом сохранившийся в Эрмитаже мундир генерала Михаила Андреевича Милорадовича, героя войны 1812 года, сыгравшего важную и до сих пор не вполне понятную роль в истории тайных обществ и погибшего от руки заговорщиков.
Инклюзивное и реставрационное направления эрмитажной работы будут отражены в выставке «Музейный детектив», посвященной одному из уникальных произведений античной пластики — позолоченной бронзовой статуе «Виктория Кальватоне». Фабула этой экспозиции сложилась из результатов многочисленных исследований искусствоведов, реставраторов и технологов. Музей предложит посетителям новый формат с элементами детективного расследования, который рассчитан на всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями зрения.
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