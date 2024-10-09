Эрмитаж запускает инклюзивную программу для глухих, слабослышащих (и слышащих тоже!) людей

С октября 2024 года по март 2025-го в Атриуме Главного штаба пройдут бесплатные лекции об искусстве и культуре, которые будут будут сопровождаться синхронным переводом на русский жестовый язык. После лекций эксперты из сообщества глухих поделятся знаниями о важных аспектах культуры глухих, связанных с темой каждого мероприятия. Завершат вечера выступления глухих артистов, которые представят жестовое пение, пантомиму и танец.
Первое событие в рамках инклюзивной программы «Слова. Жесты. Эрмитаж» пройдет 13 октября. Специалист по русской культуре Юлия Денисова расскажет о том, как учились наследники императорского престола — обучались грамоте и основам разных наук, выполняли домашние задания, получали отметки. Ее лекцию продолжит рассказ педагога школы-интерната №1 Выборгского района Нины Ушановой об особенностях обучения неслышащих детей. Завершит вечер выступление детского коллектива жестового пения «Слышим сердцем» школы-интерната №33.
В январе в Атриуме Главного штаба познакомят с разнообразием культурных традиций разных стран. Специалист по искусству Дальнего Востока Анастасия Бурковская расскажет о праздновании Нового года в Японии, о жестовых языках разных стран и об отличительных чертах праздничной культуры глухих.
В марте в рамках программы отметят День театра. Специалист по искусству Западной Европы Наталия Нагибина расскажет о взаимосвязях театра и живописи. В рамках мероприятия состоится выступление творческого коллектива У-Театра.
О запуске программы «Слова. Жесты. Эрмитаж»:
Эрмитаж стремится найти способы работы со всеми посетителями, сделать музейные коллекции доступнее. Инклюзия в Эрмитаже позволяет всем людям получать равный доступ к мировому культурному наследию. Это не только соответствует просветительской миссии музея, но и становится важным шагом к решению актуальной проблемы социальной исключенности.
Цель данного проекта — создать новое пространство для коммуникации между глухими, слабослышащими и слышащими людьми. Он призван привлечь внимание слышащей аудитории к проблеме глухоты и направлен на формирование положительного образа глухого, а также популяризацию русского жестового языка и культуры глухих.
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