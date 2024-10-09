Эрмитаж запускает инклюзивную программу для глухих, слабослышащих (и слышащих тоже!) людей

Первое событие в рамках инклюзивной программы «Слова. Жесты. Эрмитаж» пройдет 13 октября. Специалист по русской культуре Юлия Денисова расскажет о том, как учились наследники императорского престола — обучались грамоте и основам разных наук, выполняли домашние задания, получали отметки. Ее лекцию продолжит рассказ педагога школы-интерната №1 Выборгского района Нины Ушановой об особенностях обучения неслышащих детей. Завершит вечер выступление детского коллектива жестового пения «Слышим сердцем» школы-интерната №33.

В январе в Атриуме Главного штаба познакомят с разнообразием культурных традиций разных стран. Специалист по искусству Дальнего Востока Анастасия Бурковская расскажет о праздновании Нового года в Японии, о жестовых языках разных стран и об отличительных чертах праздничной культуры глухих.

В марте в рамках программы отметят День театра. Специалист по искусству Западной Европы Наталия Нагибина расскажет о взаимосвязях театра и живописи. В рамках мероприятия состоится выступление творческого коллектива У-Театра.