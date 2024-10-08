В галерее «Борей» показали работы эрмитажного периода фотографа Владимира Преснякова

Выставка «Эрмитажник ideale» — пятая в рамках цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда», который галерея «Борей» проводит совместно с коллекционером Кириллом Авелевым. В 1926 году, будучи уже известным фотографом, Владимир Пресняков поступил на службу в Эрмитаж. В архиве хранится рекомендательная записка мирискусника Ф.Ф. Нотгафта — как отмечают в «Борей», это «кинематографичеки идеальное начало музейной карьеры».

В 1927 году Пресняков снял знаменитую панораму сквозь статуи на крыше Зимнего дворца. Небесная линия с парапета дворца, цитируемая поколениями, до сих пор украшает альбомы и путеводители, наряду со старыми эрмитажными мастерами. Тогда же он подготовил докладную записку о создании в музее профессионального фото-кабинета и какое-то время его возглавлял. Рукописный документ лег в основу современной фото службы Государственного Эрмитажа.

Известны комплекты открыток, выпускавших Эрмитажем на рубеже 1920-30-х годов. Все фото анонимны: часть снята Пресняковым, остальные еще атрибутируются. В 1933 году, на волне чисток «бывших», Преснякова вынудили уволиться из музея. «Последней каплей» стал снимок египетского саркофага — осколок поверженной культуры. До ареста оставался год, до расстрела четыре. Факсимиле двух документов, первого и последнего, в музейном деле фотографа предоставлены для экспозиции Научным Архивом Государственного Эрмитажа.

Выставка «Эрмитажник ideale» в рамках цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 по 31 октября 2024 года в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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