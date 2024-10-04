Родион Китаев представит персональный проект «Настало никогда. Котик летает» в NameGallery

«...я любил рассказывать сны: пояснять свои миги сознания; и первые миги я вспомнил в то время; я любил погружаться в их темное, грозное лоно; научился я плавать в забытом; извлекать темнодонное: изучать его...», — писал поэт и писатель Андрей Белый в сборнике «Старый Арбат: Повести».

Этот эпиграф к персональной выставке Родиона Китаева «Настало никогда. Котик летает» был выбран куратором проекта Алексеем Масляевым не случайно. Во-первых, эти строки готовят зрителя свести ракурс с восприятия реального на сюрреалистичное, в рамках которого правдивые воспоминания неразрывно смешиваются с аллюзией, галлюцинациями или сном. Во-вторых, это своеобразный призыв обратиться к подсознанию, вывести на поверхность общие коллективные образы, которые формируются ещё в детском впечатлительном сознании и следуют за нами словно 25-й кадр.