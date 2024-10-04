Родион Китаев представит персональный проект «Настало никогда. Котик летает» в NameGallery

Выставка исследует зыбкость реальности через призму детского восприятия. Как оно преобразует обыденные вещи в метафоры и абстрактные образы, тем самым подчеркивая тонкую грань между реальностью и воображением.
Родион Китаев, "Малиновка", 2023 год
«...я любил рассказывать сны: пояснять свои миги сознания; и первые миги я вспомнил в то время; я любил погружаться в их темное, грозное лоно; научился я плавать в забытом; извлекать темнодонное: изучать его...», — писал поэт и писатель Андрей Белый в сборнике «Старый Арбат: Повести».
Этот эпиграф к персональной выставке Родиона Китаева «Настало никогда. Котик летает» был выбран куратором проекта Алексеем Масляевым не случайно. Во-первых, эти строки готовят зрителя свести ракурс с восприятия реального на сюрреалистичное, в рамках которого правдивые воспоминания неразрывно смешиваются с аллюзией, галлюцинациями или сном. Во-вторых, это своеобразный призыв обратиться к подсознанию, вывести на поверхность общие коллективные образы, которые формируются ещё в детском впечатлительном сознании и следуют за нами словно 25-й кадр.
Визуальный ряд экспозиции объединит крупноформатные живописные полотна, вышивки на ткани и объекты-игрушки, созданные Родионом Китаевым за последние два года. Некоторые работы были созданы во Франции, в рамках резиденции в Centre d'art contemporain la Synagogue de Delme. Однако задумка проекта родилась ещё в России, в момент зыбкости привычных норм, когда людям приходится каждую неделю перестраивать свое восприятие реальности. Эта неуверенность и постоянные поиски точки опоры напомнили Китаеву о его раннем детстве.
Художник:
Подобно Андрею Белому, который имел математическое образование и использовал его для работы со словами в своем романе, разбивая слова на составные части и составляя из них новые единицы, я собираю воедино фрагменты своих воспоминаний. Подобно Гюнтеру Грассу, чей герой упрямо отказывается взрослеть, я постоянно мысленно возвращаюсь к ушедшим дням, пытаясь восстановить видение мира, который так давно изменился. Белый дом в огне. Купание в проруби. Горящий мусорный бак под сухим деревом с висящей на нем птицей. Очередь за яйцами. Бабушкин цветочный горшок со стихотворением Есенина. Кадры из первых телевизионных сериалов СССР. Детские галлюцинации.
Родион Китаев, "Жаконя", 2023 год
В рамках создания цикла Китаев обращается к двум литературным произведениям: «Котик Летаев» Андрея Белого и «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Оба романа по-своему исследуют детское восприятие мира, изучают, как ребенок постигает окружающий его мир через чувства, интуицию и образы. Белый, с помощью абстрактных образов и метафор, показывает, как неопытный и любопытный разум через магическое сознание постигает экзистенциальные понятия. Грасс, напротив, через скептическую призму пассивного наблюдателя передает зловещие образы и воспоминания, через которые можно пробиться только творчеством.
Родион Китаев — художник, иллюстратор, работающий с живописью, вышивкой и объектами. Его проекты находятся в частных собраниях коллекционеров из Австрии, Германии, России, США, Португалии и Швейцарии, а также в постоянных коллекциях московских АРТ4, Ruarts и нижегородской галерее совриска FUTURA. Родион — участник многочисленных групповых и персональных проектов, в том числе экспозиций в Швейцарском музее архитектуры (2020, Базель), Биеннале в Сан-Паулу (2019, Бразилия), Архитектурной биеннале в Венеции (2021, Италия), выставок «Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в Российском этнографическом музее» в Российском этнографическом музее (2021, Россия), «Черная заря» в петербургской галерее 3120 (2022).
Персональная выставка Родиона Китаева «Настало никогда. Котик летает» открыта с 15 октября по 30 ноября в NAMEGALLERY на Большой Конюшенной улице, 2.
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