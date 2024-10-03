В Эрмитаже покажут Монстранц Ганса Рисенберга — к 550-летию создания

Монстранц (или дароносица) — это литургический сосуд, используемый в католической церкви для хранения и демонстрации освященной гостии во время адорации (почитания) или торжественной мессы. Особенное распространение подобные сосуды получили после 1264 года, когда был установлен праздник Тела Христов.
Монстранц. Мастер Ганс Рисенберг, 1474 год
Как рассказали Собака.ru в Государственном Эрмитаже, выставка «Монстранц Ганса Рисенберга. К 550-летию создания» представит памятник декоративно-прикладного искусства эпохи Средневековья монстранц ювелира Ганса Рисенберга, созданный в 1474 году. Монстранц выполнен из позолоченного серебра и украшен детализированными изображениями святых и евангельских сцен. Его центральная часть имеет форму солнца с длинными лучами, символизирующими свет, исходящий от Христа. В центре расположена прозрачная капсула для демонстрации Святых Даров, что подчеркивает главную функцию монстранца — демонстрации во время церковных процессий и поклонений. Экспозиция развернется с Аполлоновом зале.
Выставка «Монстранц Ганса Рисенберга. К 550-летию создания» открыта с 9 октября 2024 года по 2 февраля 2025 года в Зимнем дворце Государственного Эрмитажа на Дворцовая площади, 2.
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