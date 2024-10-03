В Эрмитаже покажут Монстранц Ганса Рисенберга — к 550-летию создания

Как рассказали Собака.ru в Государственном Эрмитаже, выставка «Монстранц Ганса Рисенберга. К 550-летию создания» представит памятник декоративно-прикладного искусства эпохи Средневековья монстранц ювелира Ганса Рисенберга, созданный в 1474 году. Монстранц выполнен из позолоченного серебра и украшен детализированными изображениями святых и евангельских сцен. Его центральная часть имеет форму солнца с длинными лучами, символизирующими свет, исходящий от Христа. В центре расположена прозрачная капсула для демонстрации Святых Даров, что подчеркивает главную функцию монстранца — демонстрации во время церковных процессий и поклонений. Экспозиция развернется с Аполлоновом зале.

Выставка «Монстранц Ганса Рисенберга. К 550-летию создания» открыта с 9 октября 2024 года по 2 февраля 2025 года в Зимнем дворце Государственного Эрмитажа на Дворцовая площади, 2.

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