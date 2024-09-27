18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Союз художников каталогизирует советское монументальное искусство Петербурга

В группу «Ленинград монументальный» любой петербуржец сможет опубликовать фотографии и сведения о мозаиках, архитектурной керамике, рельефах, сграффито и росписях.

MustHaveGraphic / Shutterstock

Инициатива Союза художников по каталогизации памятников советского монументального искусства уже одобрена Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и Комитетом по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга. Каталог объектов искусства будет пополнятся в реальном времени по заявкам обычных петербуржцев — вначале фотографии или сведения будут опубликованы в сообществе проекта во Вконтакте, а далее по решению специальной комиссии могут дополнить перечень уже существующих памятников. Например, благодаря таким архивным данным стало известно, что книжный магазин «Родина» до реконструкции в 2021 году был украшен несколькими мозаичными панно.

«Это важный шаг в истории сохранения произведений ленинградских художников — монументалистов, работы которых украшают фасады и интерьеры зданий не только в Петербурге и во всей России, а также на всем постсоветском пространстве. Важно, чтобы будущие поколения россиян могло увидеть и оценить ценность этих работ», — делится председатель правления Союза Художников Андрей Базанов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: