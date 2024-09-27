Союз художников каталогизирует советское монументальное искусство Петербурга

Инициатива Союза художников по каталогизации памятников советского монументального искусства уже одобрена Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и Комитетом по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга. Каталог объектов искусства будет пополнятся в реальном времени по заявкам обычных петербуржцев — вначале фотографии или сведения будут опубликованы в сообществе проекта во Вконтакте, а далее по решению специальной комиссии могут дополнить перечень уже существующих памятников. Например, благодаря таким архивным данным стало известно, что книжный магазин «Родина» до реконструкции в 2021 году был украшен несколькими мозаичными панно.

«Это важный шаг в истории сохранения произведений ленинградских художников — монументалистов, работы которых украшают фасады и интерьеры зданий не только в Петербурге и во всей России, а также на всем постсоветском пространстве. Важно, чтобы будущие поколения россиян могло увидеть и оценить ценность этих работ», — делится председатель правления Союза Художников Андрей Базанов.