«‎Куплю гараж» завершится благотворительным аукционом раритетов с выставки

Как рассказали Собака.ru организаторы выставки «Куплю гараж», финальным аккордом экспозиции — которая четыре месяца гостила с гастролями в Петербурге — станет благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести уникальные предметы быта советской эпохи. 29 сентября торги пройдут в рамках масштабного Garage Sail, где на протяжении трех дней (с 27 по 29 сентября) будут собраны винтаж и раритеты. Аукционистом вечера станет Георгий Аверин — поэт, музыкант и человек, который с легкостью проводит как гаражные сейлы, так и профессиональные аукционы современного искусства. Атмосферу вечера дополнит диджей-сет и бесплатный бар для гостей мероприятия.