«‎Куплю гараж» завершится благотворительным аукционом раритетов с выставки

Все средства, вырученные на торгах, передадут на поддержку благотворительного кластера «Нормальное место» и инклюзивных мастерских «Простые вещи».
Как рассказали Собака.ru организаторы выставки «Куплю гараж», финальным аккордом экспозиции — которая четыре месяца гостила с гастролями в Петербурге — станет благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести уникальные предметы быта советской эпохи. 29 сентября торги пройдут в рамках масштабного Garage Sail, где на протяжении трех дней (с 27 по 29 сентября) будут собраны винтаж и раритеты. Аукционистом вечера станет Георгий Аверин — поэт, музыкант и человек, который с легкостью проводит как гаражные сейлы, так и профессиональные аукционы современного искусства. Атмосферу вечера дополнит диджей-сет и бесплатный бар для гостей мероприятия.
Среди лотов представят предметы с историей: стиральную машину «Рига», холодильник «ЗИС», радиоприемник VEF, телевизор «Рубин», винтажную швейную машину «Зингер», никелированный чайник и даже чугунный утюг. Каждый из этих объектов перенесет в атмосферу 1960-1970-х годов, когда гаражи были не только стоянкой для автомобилей, но и личным пространством для самовыражения.
Напомним, выставка «Куплю гараж» — это исследование феномена гаражей сквозь призму человеческих историй. Экспозиция поделена на тематические зоны, каждая из которых отражает портреты «гаражников» разных эпох. Одной из таких стала зона «Для тех, кому пока нельзя», созданная в партнерстве со «Стрит-арт хранением». Здесь показали работы современных художников, а также зины, отражающие андеграундную «гаражную» уличную культуру последних десятилетий.
Вход на аукцион бесплатный по предварительной регистрации.
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