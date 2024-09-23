В Art of Foto покажут работы фотографа-реформатора коммерческой фотографии Сергея Леонтьева

Как рассказали Собака.ru в галерее Art of Foto, фотографии Сергея Леонтьева можно отнести к отдельному оригинальному жанру магической хроники. Будучи корреспондентом журнала «Афиша» (он часто работал и с культовым «Птючом») в начале 00-х годов он одним из первых выходит на пленэр и подобно Ирвину Пенну и Ричарду Аведону пересобирает коммерческую фотографию в живой экспериментальный образ и буквально разоблачает законсервированные сюжеты. В рамках выставки покажут не только широко известные работы из циклов «Роман с театром», «Знаки зодиака», но и редкие работы с классическими петербургскими сюжетами: видами города и фактурами зданий и случайными героями дворов-колодцев. Многие из фотографий будут впервые представлены широкой публике.

Сергей Леонтьев родился в 1953 году в Ленинграде, учился в Университете рабочих корреспондентов при Доме журналиста. С 1992 года становится штатным фотографом Академии театрального искусства на Моховой, где снял несколько сотен постановок. Его фотографии хранятся в Русском музее, Музее Нон-конформистского искусства, бостонском The Navigator Foundation, а также в частных собраниях в России, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Голландии и США.