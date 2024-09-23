Марина Гисич откроет серию лекций о совриске и коллекционировании «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить»

Цикл «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить», который продлится до декабря, погрузит в мир современного искусства, позволит узнать про актуальные тенденции арт-рынка, а также осветит интересующие вопросы в живом и свободном диалоге. Ежемесячные события пройдут с недавно отреставрированном Доме со львами архитектора Огюста Монферрана — бывшей резиденции XIX века князя Лобанова-Ростовского.

Первое событие состоится уже 25 сентября: Марина Гисич, основательница самых передовых галерей Петербурга Marina Gisich gallery и Marina Gisich projects, поделится опытом «жизни с искусством». Ее проект на протяжении 20 лет представляет ведущих современных художников, а сама Гисич давно признана одним из ключевых игроков на российском арт-рынке. Так, на встрече она расскажет о стратегии работы с коллекциями и уникальном подходе к продвижению искусства, который нашел отражение в книге «Быть с искусством». Издание было опубликовано к юбилею галереи в 2020 году.