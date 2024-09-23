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Искусство

Марина Гисич откроет серию лекций о совриске и коллекционировании «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить»

Это специальный проект, запущенный коллаборацией ярмарки 1703 и Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Серия встреч продлится до декабря и позволит ближе познакомиться с ведущими экспертами и художниками, а также даст практические советы по формированию собственной коллекции. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ярмарки 1703

Цикл «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить», который продлится до декабря, погрузит в мир современного искусства, позволит узнать про актуальные тенденции арт-рынка, а также осветит интересующие вопросы в живом и свободном диалоге. Ежемесячные события пройдут с недавно отреставрированном Доме со львами архитектора Огюста Монферрана — бывшей резиденции XIX века князя Лобанова-Ростовского.

Первое событие состоится уже 25 сентября: Марина Гисич, основательница самых передовых галерей Петербурга Marina Gisich gallery и Marina Gisich projects, поделится опытом «жизни с искусством». Ее проект на протяжении 20 лет представляет ведущих современных художников, а сама Гисич давно признана одним из ключевых игроков на российском арт-рынке. Так, на встрече она расскажет о стратегии работы с коллекциями и уникальном подходе к продвижению искусства, который нашел отражение в книге «Быть с искусством». Издание было опубликовано к юбилею галереи в 2020 году.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ярмарки 1703Изображение предоставлено Собака.ru Арутюнян Вероникой

Помимо лекции, посетителей ждет винная дегустация от сомелье Игоря Смирнова с гастрономическим сопровождением от команды Percorso. Камерный формат встреч рассчитан всего на 15 участников.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ярмарки 1703

Забронировать места и узнать подробности можно здесь.

Серия лекций «Диалоги в Доме со львами. Искусство жить» стартует 25 сентября в ресторане Percorso, отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg на Вознесенском проспекте, 1.

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