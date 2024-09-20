В «Сообществе» Новой Голландии расскажут о художественном самиздате и покажут зины на тему коллективной и личной памяти

Фестивальная программа откроется 28 сентября лекцией художницы, независимого куратора и соосновательницы проекта «Низина» Кристины Сергеевой «Путь создания фотокниги. Возможности и тираж»: речь пойдет о процессах их создания, тиражировании и распространении. Позже в этот день в читальном зале пройдет мастер-класс по японскому переплету с дизайнером Олей Цупко, на котором участники смогут создать собственные скетчбуки, используя традиционную технику переплета. В Лектории состоится беседа со старшим библиотекарем Музея современного искусства «Гараж» Виталием Сидоровым и директором Музея нонконформистского искусства Анастасией Пацей «Зин, самиздат и современное искусство: слияние и разделение», а завершится программа первого дня групповым артист-током с авторами-участниками фестиваля.

29 сентября серия событий откроется лекцией куратора и директора «ФотоДепартамента» Нади Шереметовой «Как увидеть и полюбить в фотографии не изображение, а отношения, или почему фотография — это reality-based art». Параллельно в читальном зале пройдет мастер-класс от художницы Полины Шелуховой по созданию одностраничного зина, где участники смогут собрать собственную книжку в технике коллажа. Вечером состоится презентация книг «Низина.паблишинг», в рамках которой представят пять новых изданий. В заключение фестиваля пройдут медиации с организаторами, где зрители смогут обсудить проекты участников, а также портфолио-ревью с Надей Шереметовой для фотографов, представивших свои работы на выставке.

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