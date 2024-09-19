В Joy Gallery показали мифический Райский сад художницы Кати Филинской

Эхо символизма и эстетика рубежа XIX-XX веков прозвучала в работах современной художницы.
Как рассказали Собака.ru в галерее Joy, персональная выставка художницы Кати Филинской «Райский Сад. Изгнание и возвращение» — это размышление о мифическом образе Эдема — колыбели первых людей и символе идеальной гармонии, а также вечного стремления человечества к возвращению в утраченный «дом». Одновременно, это и попытка представить историю человечества до грехопадения и задуматься о возможности возвращения в пространство первозданной гармонии и единения. Выставка становится визуальным путешествием вокруг тайны Райского сада, где зритель приглашается к размышлениям о том, что отделяет человека от возвращения в это идеальное состояние. В рамках этого исследования Катя Филинская представила работы в технике печатной графики: офорты и гравюры на пластике. Благодаря особенности техники эстампа художница тиражирует сюжеты и дополняет каждый дубль, получая оригинальные работы при каждом процессе печати. Проект создан в сотрудничестве с фондом Art Coordinate, который активно поддерживает молодых художников и развивает современное искусство с момента своего основания в 2021 году.
Художница:
Я не ставлю своей задачей «разгадать» райский сад, описать его, составить карту и план и по этой вымеренной фабуле выстроить выставку. Моей задачей скорее является походить «вокруг» тайны Эдема, меня притягивает априорная невозможность его постижения. И слово «тайна», я мыслю себе как важное, потому что такие бытийные вопросы остаются тайной, но одно к ним вопрошание – это уже достаточный феномен для человека. Выставка родилась из конфликта идеального и реального, а так же возможности помыслить «возвращение» в райский сад, а вместе с тем в удивительное пространство невозможной, но желанной гармонии.
Персональная выставка Кати Филинской «Райский Сад. Изгнание и возвращение» открыта с 17 по 24 сентября в Joy Gallery на Петровской косе, 6, корпус 1.
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