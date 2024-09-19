В Шереметевском дворце покажут редкие китайские традиционные музыкальные инструменты

Выставка исследует философские идеи инь и ян, а также связь музыки с пятью первоэлементами китайской мифологии.
С 21 сентября в Шереметевском дворце стартует выставка «Гармония пяти», посвященная традиционным китайским музыкальным инструментам. Организаторы — Музей театрального и музыкального искусства и Музей провинции Хубэй — приурочили ее к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В рамках экспозиции представят древние и современные музыкальные инструменты Китая. Хайлайтами проекта станут бронзовый колокол юн, который издает два тона при ударе, и нефритовая пластина юйцин. Эти раритеты, некогда потерявшие популярность после падения династии Цин, теперь можно встретить лишь в музейных коллекциях. Также на выставке покажут редкое шелковое панно XVII века с традиционным сюжетом «Сто мальчиков» из коллекции Музея театрального и музыкального искусства. Оно было передано в музей в 1997 году и, возможно, является даром китайского императора Петру I. Одну из важнейших ролей в оформлении выставочного пространства Шереметевского дворца также сыграют работы художника XI века Го Си — его горные пейзажи в китайской традиции передают идею величия природы и гармонии мира.
Название выставки отсылает к древнекитайской философии гармонии инь и ян, а также к пяти первоэлементам у-син: Дерево, Металл, Огонь, Вода и Земля. В древнекитайской традиции музыка считалась воплощением гармонии противоположностей — ян, символизирующего мужское, светлое и тёплое, и инь, отражающего женское, тёмное и холодное. Согласно легенде, прародительница Нюйва и бог Фуси создали первые музыкальные инструменты — шэнхуан и циньсэ, игра на которых стала выражением баланса инь и ян, не только в музыке, но и в отношениях между богами.
Выставка «Гармония пяти» отрыта с 21 сентября 2024 по 16 марта 2025 года в Шереметевском дворце на набережной реки Фонтанки, 34.
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