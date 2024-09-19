В Шереметевском дворце покажут редкие китайские традиционные музыкальные инструменты

Название выставки отсылает к древнекитайской философии гармонии инь и ян, а также к пяти первоэлементам у-син: Дерево, Металл, Огонь, Вода и Земля. В древнекитайской традиции музыка считалась воплощением гармонии противоположностей — ян, символизирующего мужское, светлое и тёплое, и инь, отражающего женское, тёмное и холодное. Согласно легенде, прародительница Нюйва и бог Фуси создали первые музыкальные инструменты — шэнхуан и циньсэ, игра на которых стала выражением баланса инь и ян, не только в музыке, но и в отношениях между богами.

Выставка «Гармония пяти» отрыта с 21 сентября 2024 по 16 марта 2025 года в Шереметевском дворце на набережной реки Фонтанки, 34.

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