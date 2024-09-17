Оттиск будет представлен среди уникальных лотов из Петербурга на торгах 19 сентября. В числе других хайлайтов — гравюра «Триумф Цезаря. Шествие сенаторов» XV века, авторства художника школы Андреа Мантеньи, живописный пейзаж «Ночь» кисти Григория Бобровского и многое другое. Рассказываем про коллекционные находки.
Альбрехт Дюрер, «Святой Евстафий», около 1500-1502 года
Как рассказали Собака.ru в аукционном доме «Литфонд», ключевым лотом предстоящих торгов станет один из первых оттисков редкой гравюры «Святой Евстафий» (1500–1502) Альбрехта Дюрера. По словам старшего научного сотрудника Эрмитажа Чармиан Мезенцевой, оттиск принадлежит к первому авторскому тиражу, отпечатанному Дюрером на медной доске собственноручно. Музейные листы, хранящиеся в Эрмитаже, значительно уступают по качеству этой работе, так как не относятся к первому авторскому тиражу. Ранее работа находилась в частном собрании художника-графика Геннадия Дмитриевича Епифанова. Стартовая цена лота — 1,7 млн рублей.
«Именно этот оттиск идеально доносит до нас замысел художника, то есть без малейших тональных утрат, которые неизбежно возникают в дальнейших тиражах», — комментирует эксперт.
Школа Андреа Мантенья (1431-1506), «Триумф Цезаря. Шествие сенаторов», Конец XV века
Еще один уникальный лот — гравюра «Триумф Цезаря. Шествие сенаторов» художника-последователя падуанского живописца Андреа Мантеньи. Это одна из репродукций его оригинального рисунка, служившего учебным пособием для воспроизведения в мастерской. Ранее считалось, что гравюра создавалась на основе одноименной живописной серии Мантеньи. Стартовая цена лота — 75 тысяч рублей.
Бобровский Григорий, «Ночь», конец XIX — начало XX века
Также на торги выставлен пейзаж русского живописца Григория Бобровского «Ночь». Подлинность композиции с пастухом и овцами на фоне скалистых гор подтверждена доктором искусствоведения, профессором Академии художеств имени Репина Еленой Нестеровой. Стартовая цена лота — 2,6 млн рублей.
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