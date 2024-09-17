Как рассказали Собака.ru в аукционном доме «Литфонд», ключевым лотом предстоящих торгов станет один из первых оттисков редкой гравюры «Святой Евстафий» (1500–1502) Альбрехта Дюрера. По словам старшего научного сотрудника Эрмитажа Чармиан Мезенцевой, оттиск принадлежит к первому авторскому тиражу, отпечатанному Дюрером на медной доске собственноручно. Музейные листы, хранящиеся в Эрмитаже, значительно уступают по качеству этой работе, так как не относятся к первому авторскому тиражу. Ранее работа находилась в частном собрании художника-графика Геннадия Дмитриевича Епифанова. Стартовая цена лота — 1,7 млн рублей.

«Именно этот оттиск идеально доносит до нас замысел художника, то есть без малейших тональных утрат, которые неизбежно возникают в дальнейших тиражах», — комментирует эксперт.