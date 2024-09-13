Какие главные визуальные образы строят национальный культурный код? Отвечают современные художники, концептуально переосмысляющие народное искусство, русские традиционные ремесла и работы известных художников в живописи, скульптуре, керамике и текстиле.
Групповая выставка «1/8. Отголоски», которая откроется в арт-пространстве «Сегоднязавтра» 15 сентября, — это визуальное исследование эволюции и развития русских культурных особенностей и стереотипных образов, которые формируют общий культурно-символический код и продолжают отражаться в современной России. Куратор София Гриднева использует дробь в названии проекта, отождествляя часть территории планеты с одной страной, культурой и народом, объединенным в «эклектичную стилистическую самобытность». Работы в разных техниках связаны в экспозиции сквозными сюжетами и темами: образ наличника повторяется и в рукотворных исторических вещах Максима Демина, и в декоративно-авангардном формате у Оли Iney, а также в «кричащих» графичных работах, созданных творческим дуэтом Ксении Брук и Алины Бородиной. А «гжелевые» изразцы с афоризмами Вики Утикалко вступят в диалог с предметами Ленинградского фарфорового завода, которые получили вторую жизнь в руках художницы Анны Казьминой. Традиционные на Руси орнаменты и ткацкое ремесло также найдут отражение в экспозиции, на работах Евгении Тут, которая соединит свою авторскую технику на стыке архитектурного эскиза и каллиграфии с орнаментом поморского рушника по мотивам рукописей XVI века, и на «тондо объективности» Тимура Мусаева-Кагана, тиражирующего советские книжные технические рисунки.
Работы в разных техниках, переосмысляющие отголоски культурного прошлого страны, представят 22 автора: Анна Казьмина, Андрей Семенов, Антонина Фатхуллина, Вера Ширдина, Вероника Рудьева-Рязанцева, Вики Утикалко, Владимир Мигачев, Евгения Тут, Иван Совлачков, Инна Григорщук, Ксения Брук и Алина Бородина, Ксения Драныш, Ксения Воскобойникова, Лина Кордюченко, Максим Демин, Натали Кокошкина, Оля Iney, Рада Калина, Слава Нестеров, Тимур Мусаев-Каган и Юстина Комиссарова.
Куратор проекта:
Сегодня, в эпоху сверхскоростей, глобализации и мировой нестабильности, мы ищем опору в своих корнях: в детских воспоминаниях, когда мама читала волшебные сказки на ночь, в картонных альбомах, где на вклеенных фотографиях запечатлены первые походы в Эрмитаж или «Третьяковку», в бабушкиных рассказах о молодости, когда они вместе с товарищами отрадой и большой верой служили идее построения коммунизма... Именно в таких, очень личных, воспоминаниях, художники питают живительную силу, из которой рождается искусство.
«Сегоднязавтра» — недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а также просветительские лекции.
Выставка «1/8. Отголоски» открыта с 15 сентября по 25 октября 2024 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.
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