«Сегоднязавтра» — недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а также просветительские лекции.

Выставка «1/8. Отголоски» открыта с 15 сентября по 25 октября 2024 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.

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