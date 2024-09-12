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Искусство

Эрмитаж приобрел «Пейзаж с садовой вазой» кисти голландца Матиаса Витхоза

До сих пор в коллекции музея находилась лишь одна картина художника, значительно меньше по размерам и относящаяся к поджанру «лесного натюрморта». В собрании других российских музеев хранятся еще две работы его авторства. 

Матиас Витхоз, «Пейзаж с садовой вазой», после 1672 года
hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Матиас Витхоз, «Пейзаж с садовой вазой», после 1672 года

Матиас Витхоз (1627 – 1703) — это голландский барочный художник, известный детализированными натюрмортами и пейзажами. Он обращался к классическим сюжетам, специализируясь на натюрмортах с цветами, насекомыми и декоративными элементами, часто в сочетании с архитектурными объектами или руинами. Часто его композиции выполнены в технике кьяроскуро, то есть писались на темном фоне, на котором яркие объекты выделялись наиболее ярко. С его творчеством связывают появление новых типов «сумеречных» пейзажно-натюрмортных композиций.

«Пейзаж с садовой вазой» был написан под впечатлением от путешествия в Италию и переосмысляет «мрачные образы искусства итальянских современников Сальватора Розы и Джованни Бенедетто Кастильоне». Сюжет композиции относится к видам «увеселительных садов», в которых природа, скульптура и руины сосуществовали в философской гармонии и символически осмысляли окружающий мир. Холст не подписан, однако точно принадлежит кисти Витхоза, который часто копировал фрагменты композиции в других живописных работах.

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