Акварели Серова, Борисова-Мусатова и Петрова-Водкина покажут на выставке «Полихром» в Академии Штиглица

Экспозиция пройдет в рамках московского культурного фестиваля «Нам нужен Дягилев», некоторые события которого состоятся в Петербурге
Как рассказали Собака.ru организаторы фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев», выставка «Полихром» в Академии Штиглица приурочена к истории жизни импрессарио Сергея Дягилева и покажет акварели не только академических выпускников рубежа XIX—XX веков, но и редкие работы атлантов русского искусства из частной коллекции искусствоведа и собирателя Валерия Дудакова. Среди художников будут представлены произведения Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Борисова-Мусатова, Николая Рябушинского, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой и Леона Бакста, включая редко экспонируемые. Место проведения «Полихрома» выбиралось не случайно — именно в музее барона Александра Штиглица почти полтора столетия назад (в 1897 году) состоялась первая выставка акварелистов под кураторством Сергея Дягилева.
Визуальный ряд «Полихрома» будет разделен тематически по двум площадкам исторического здания на три раздела — «Имена», «Штигличане» и «Новый взгляд». В рамках первого раздела покажут акварели знаковых имен в истории отечественного изобразительного искусства, включая малоизвестные и редко экспонируемые работы из коллекции Валерия Дудакова. Серия произведений будет дополнена подлинными предметами из фондов библиотеки Академии Штиглица. Во втором разделе представят собрание акварельного натюрморта учащихся институции рубежа XIX—XX веков из фондов Музея прикладного искусства Академии. Заключительным сюжетом станет экспозиция современных акварелистов, среди которых художники из Индии, Китая, Латвии, Литвы, Болгарии и Финляндии.
Выставка «Полихром» открыта с 14 сентября по 3 октября 2024 года в Большом выставочном зале Академии имени Штиглица на Соляной переулке, 13.
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