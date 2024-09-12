Акварели Серова, Борисова-Мусатова и Петрова-Водкина покажут на выставке «Полихром» в Академии Штиглица

Визуальный ряд «Полихрома» будет разделен тематически по двум площадкам исторического здания на три раздела — «Имена», «Штигличане» и «Новый взгляд». В рамках первого раздела покажут акварели знаковых имен в истории отечественного изобразительного искусства, включая малоизвестные и редко экспонируемые работы из коллекции Валерия Дудакова. Серия произведений будет дополнена подлинными предметами из фондов библиотеки Академии Штиглица. Во втором разделе представят собрание акварельного натюрморта учащихся институции рубежа XIX—XX веков из фондов Музея прикладного искусства Академии. Заключительным сюжетом станет экспозиция современных акварелистов, среди которых художники из Индии, Китая, Латвии, Литвы, Болгарии и Финляндии.

Выставка «Полихром» открыта с 14 сентября по 3 октября 2024 года в Большом выставочном зале Академии имени Штиглица на Соляной переулке, 13.

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