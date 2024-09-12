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Искусство

В Великом Новгороде археологи нашли берестяную грамоту с пожеланием удавиться

Находка Троицкого раскопа относится к эпохе Средневековья. За это лето в городе удалось найти уже 40 подобных артефактов, среди которых лаконичная записка некого Прокоши к Нечаю. 

vk.com / Новгородский музей-заповедник

Среди найденных летом документов оказались финансовая отчетность, долговые расписки, азбука, письма — большая часть предметов датируют XII веком. Об одном из таких писем археологи рассказали на Заключительной археологической пятнице в Новгородском музее-заповеднике. В отличие от других артефактов, сообщение на бересте состоит только из адресата и пожелания — Прокоша написал Нечаю «удовися». Возможно это и угроза, но исследователь Елена Рыбина отмечает, что речь может идти о детской шутке.

Находки также рассказали о новых-старых именах, которые ранее не встречались: Жидил, Квас, Братогость, Синица, Прибыш и ряд других.

Первую берестяную грамоту участники Новгородской археологической экспедиции обнаружили в 1951 году, а на сегодня их общее количество, найденых в Новгороде, достигает 1172 документов. 

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