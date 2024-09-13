Дмитрий Сироткин переосмыслит Микеланджело в поп-ап проекте от Nikolay Evdokimov Gallery

В чаше бывшего советского бассейна Катакомб Литеранской церкви святых Петра и Павла Петрикирхе покажут современный парафраз «Скорчившегося мальчика» — единственной «российской» скульптуры Микеланджело Буанарроти, которая находится в постоянном хранении Эрмитажа.
Как рассказал Собака.ru куратор проекта Николай Евдокимов, аудио-визуальная инсталляция Дмитрия Сироткина «Поза» на музыку Нины Карлссон — это «апроприация образа «Скорчившегося мальчика» Микеланджело Буанарроти, его репликация и тиражирование» и, одновременно, концептуальное высказывание, наталкивающее на размышления о человеке, его индивидуальности в толпе. Спустя почти полвека после создания мраморного изваяния культовый образ получает новую коннотацию на грани поп-арта и классики.
Фотограф, художник и дизайнер книг Дмитрий Сироткин начал профессиональную деятельность в 1994 году. Работает с различными формами искусства: соединяет классическую фотографию с книжным дизайном, обращается к тексту и коллажу, занимается живописью. В 2013 году Сироткин стал фотографом Государственного Эрмитажа и сфокусировался на музейной фотографии. В 2019 году в здании Главного штаба прошла его персональная выставка Winterreise, посвященная Петербургу.
Дмитрий Сироткин
Николай Евдокимов
Куратор и идеолог галереи Nikolay Evdokimov Gallery :
Интересно видеть, как Дмитрий Сироткин, обращаясь к жанру инсталляции, развивает собственный миф, эффектно используя ставший уже классическим формат подачи. Он соединяет безусловный шедевр Микеланджело – образ, узнаваемый во всём мире, – с приемом, не только задействующим символический капитал произведения, но и усиливающим его. Перенося работу ренессансного мастера в поле современного искусства, художник актуализирует ее, а преумножая форму, высвечивает нужный ему в данный момент акцент, формулируя таким образом свое собственное высказывание.
Инсталляция Дмитрия Сироткина «Поза» открыта с 13 по 23 сентября 2024 года в Катакомбах Литеранской церкви святых Петра и Павла Петрикирхе на Невском проспекте, 22-24б.
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