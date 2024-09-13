18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Дмитрий Сироткин переосмыслит Микеланджело в поп-ап проекте от Nikolay Evdokimov Gallery

В чаше бывшего советского бассейна Катакомб Литеранской церкви святых Петра и Павла Петрикирхе покажут современный парафраз «Скорчившегося мальчика» — единственной «российской» скульптуры Микеланджело Буанарроти, которая находится в постоянном хранении Эрмитажа. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Nikolay Evdokimov Gallery

Как рассказал Собака.ru куратор проекта Николай Евдокимов, аудио-визуальная инсталляция Дмитрия Сироткина «Поза» на музыку Нины Карлссон — это «апроприация образа «Скорчившегося мальчика» Микеланджело Буанарроти, его репликация и тиражирование» и, одновременно, концептуальное высказывание, наталкивающее на размышления о человеке, его индивидуальности в толпе. Спустя почти полвека после создания мраморного изваяния культовый образ получает новую коннотацию на грани поп-арта и классики.

Фотограф, художник и дизайнер книг Дмитрий Сироткин начал профессиональную деятельность в 1994 году. Работает с различными формами искусства: соединяет классическую фотографию с книжным дизайном, обращается к тексту и коллажу, занимается живописью. В 2013 году Сироткин стал фотографом Государственного Эрмитажа и сфокусировался на музейной фотографии. В 2019 году в здании Главного штаба прошла его персональная выставка Winterreise, посвященная Петербургу.

Дмитрий Сироткин
evdokimovgallery.com / Nikolay Evdokimov Gallery

Дмитрий Сироткин

Николай Евдокимов

Куратор и идеолог галереи Nikolay Evdokimov Gallery :

Интересно видеть, как Дмитрий Сироткин, обращаясь к жанру инсталляции, развивает собственный миф, эффектно используя ставший уже классическим формат подачи. Он соединяет безусловный шедевр Микеланджело – образ, узнаваемый во всём мире, – с приемом, не только задействующим символический капитал произведения, но и усиливающим его. Перенося работу ренессансного мастера в поле современного искусства, художник актуализирует ее, а преумножая форму, высвечивает нужный ему в данный момент акцент, формулируя таким образом свое собственное высказывание.

Инсталляция Дмитрия Сироткина «Поза» открыта с 13 по 23 сентября 2024 года в Катакомбах Литеранской церкви святых Петра и Павла Петрикирхе на Невском проспекте, 22-24б.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: