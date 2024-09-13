Дмитрий Сироткин переосмыслит Микеланджело в поп-ап проекте от Nikolay Evdokimov Gallery

Как рассказал Собака.ru куратор проекта Николай Евдокимов, аудио-визуальная инсталляция Дмитрия Сироткина «Поза» на музыку Нины Карлссон — это «апроприация образа «Скорчившегося мальчика» Микеланджело Буанарроти, его репликация и тиражирование» и, одновременно, концептуальное высказывание, наталкивающее на размышления о человеке, его индивидуальности в толпе. Спустя почти полвека после создания мраморного изваяния культовый образ получает новую коннотацию на грани поп-арта и классики.

Фотограф, художник и дизайнер книг Дмитрий Сироткин начал профессиональную деятельность в 1994 году. Работает с различными формами искусства: соединяет классическую фотографию с книжным дизайном, обращается к тексту и коллажу, занимается живописью. В 2013 году Сироткин стал фотографом Государственного Эрмитажа и сфокусировался на музейной фотографии. В 2019 году в здании Главного штаба прошла его персональная выставка Winterreise, посвященная Петербургу.