Базелевс проведет по главным граффити спотам города в рамках лаборатории «Петербург: дефект оригинала» от «Стрит-арт хранения»

Как рассказали Собака.ru в команде «Стрит-арт хранения», в рамках авторской лаборатории «Петербург: дефект оригинала» со стрит-арт художником Василием Базелевсом зрители «не только увидят культовые граффити-споты, но и поговорят о тех изменениях, которые происходили с городской средой». Маршрут станет частью оригинального формата «Новый ракурс» — авторских туров уличных художников, кураторов и исследователей по коллекции САХ. Лаборатория с Базелевсом «Петербург: дефект оригинала» станет первой серией встреч в рамках программы «Новый ракурс», которая выходит за пределы территории институции и «Севкабель Порта».

«Как и любое произведение искусства, город полезно смотреть и понимать — без этого от него трудно получать удовольствие. И важно здесь не то, насколько он прекрасен, а то, что он подлинный. Более того, его некоторое несовершенство — наслоение разновременных элементов, изодранные стены и высыпавшие, словно ветрянка, граффити, как раз и составляют для нас его ценность, уникальную «ткань» города», — комментирует Базелевс.