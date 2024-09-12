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Искусство

Базелевс проведет по главным граффити спотам города в рамках лаборатории «Петербург: дефект оригинала» от «Стрит-арт хранения»

Стрит-артист, затеггавший арабской вязью стены города, проведет по живому уличному музею под открытым небом, покажет работы художников в Петербурга и чертежи избранных зданий с более ранними культурными «слоями» граффити активности.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Как рассказали Собака.ru в команде «Стрит-арт хранения», в рамках авторской  лаборатории «Петербург: дефект оригинала» со стрит-арт художником Василием Базелевсом зрители «не только увидят культовые граффити-споты, но и поговорят о тех изменениях, которые происходили с городской средой». Маршрут станет частью оригинального формата «Новый ракурс» — авторских туров уличных художников, кураторов и исследователей по коллекции САХ. Лаборатория с Базелевсом  «Петербург: дефект оригинала» станет первой серией встреч в рамках программы «Новый ракурс», которая выходит за пределы территории институции и «Севкабель Порта». 

«Как и любое произведение искусства, город полезно смотреть и понимать — без этого от него трудно получать удовольствие. И важно здесь не то, насколько он прекрасен, а то, что он подлинный. Более того, его некоторое несовершенство — наслоение разновременных элементов, изодранные стены и высыпавшие, словно ветрянка, граффити, как раз и составляют для нас его ценность, уникальную  «ткань» города», — комментирует Базелевс.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Лаборатория «Петербург: дефект оригинала» с художником Василием Базелевсом пройдет 14, 21 и 29 сентября в районе метро «Пушкинская», в Введенском саду, около знака Введенского собора.

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