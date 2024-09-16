Love is: аукционный дом dispar:d преподаст уроки любви на языке совриска

Традиционные тематические торги независимого аукциона уже обращались к теме романтических отношений в рамках проекта «Осторожно! Хрупко», где свое видение любви на расстоянии представили Стас Багс, Alesha и Виталий Простов. В новом проекте 15 художников рассказывают не только о межгендерных отношениях, но и демонстрируют различные виды привязанности: к малой родине, друзьям, вещам и явлениям.
Как рассказала Собака.ru основатель аукционного дома dispar:d Анна Кузько, тема предстоящих торгов Love is была вдохновлена ее недавним расставанием. В попытке сублимировать эту историю было принято решение создать аукцион про разные вариации любви с работами художников, у которых все хорошо с отношениях. Среди лотов – метафора разрушительного взросления в кожаном мишке Германа Девяшина, тело которого постепенно изменяется под воздействием судьбоносных дед-инсайд татуировок, исследования потаенных желаний в проволочном арт-объекте «Шибари» художника Влада Огая, а также почти буквальное признание в любви в работе Кирилла Кто «Находясь с тобой, я нахожусь». Высокое чувство не чуждо и стрит-артистам Мише Маркеру и Славе ПТРК: первый воссоздал свой мурал 2020 года «Ромашка», напоминающий о традиционном гадании «любит – не любит» в современной секс-позитивной интерпретации, а второй изобразил сюжет одиночества вдвоем, разворачивающийся на фоне привычной серой панельки.
На торгах, которые по традиции пройдут в закрытом канале dispar:d в Telegram 21 cентября, свои виды любви представят также Ксения Шачнева, Илина Червонная, Влада MV Picture, Анастасия Криулина, Анастасия Жихарцева, Полина Осипова, Анна Ярды, «Малышки 18:22», Александр Блот и Лана Морозова.
Аукцион Dispar:d «Love is» пройдет 21 сентября.
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