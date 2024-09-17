«Бродя по комнате, невольно захочется проверить крепость на сей раз не вина, а сна. И нет лучшего способа сбросить его покров, чем подойдя вплотную к шипам — протянуть руку. Мыльный пузырь лопнет, и мистерия завершится», — комментирует куратор Роман Круглов.

Совместный выставочный проект Екатерининского собрания и Open You Gallery «Mystery Tour» открыт с 16 сентября по 4 октября в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова 88–90.

18+