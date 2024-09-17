По словам куратора Романа Круглова, выставка построена на диалоге двух архетипов, чье взаимодействие ярче демонстрирует контрасты чувственного и аналитического искусства.
Mystery Tour — это предметно-ориентированный проект в исторических интерьерах классицистического особняка Оскара Мунца, который представил пластилиновую экспрессию Антона Левина, произведения междисциплинарной художницы Екатерины Бердюгиной, работающей на стыке художественных практик (она совмещает текстиль с живописью, создает скульптуры по принципу коллажа), абстрактную живопись Рузанны Тетериной и работы певицы народного фольклора Анастасии Прибельской. Визуальный ряд проекта выстроился в диалог не только между двумя этажами Екатерининского собрания, но и между противоположными культурными архетипами — Аполлоническим и Дионисийским, чья оппозиция усиливает значение каждого.
Как рассказали Собака.ru представители Open You Gallery, «выставка создает поэтическое высказывание о живописи, поднимая вопрос о различиях в ней и приглашая зрителя к участию в диалоге и выстраиванию собственного маршрута к цвету». Итогом размышлений художников о природе цвета и его отражении в чувственном и аналитическом подходах стали работы, выходящие за границы классической масляной живописи. Арт-маршрут открыл проект Антона Левина «Праздник Вакха», погружающий зрителя в барочное дионисийское пиршество, буйство цвета и динамику «пластилиновой» композиции. Построенная на контрастах экспозиция проходит путь от изображения опьянения до забвенного сна через арку монументальных монотипий Екатерины Бердюгиной, витальную живопись Рузанны Тетериной и стеклянные букеты Анастасии Прибельской. В рамках выставки будут пресдтавлены кураторские медиации и встречи с художниками, точные даты которых будут анонсированы в социальных сетях Open You Gallery.
«Бродя по комнате, невольно захочется проверить крепость на сей раз не вина, а сна. И нет лучшего способа сбросить его покров, чем подойдя вплотную к шипам — протянуть руку. Мыльный пузырь лопнет, и мистерия завершится», — комментирует куратор Роман Круглов.
Совместный выставочный проект Екатерининского собрания и Open You Gallery «Mystery Tour» открыт с 16 сентября по 4 октября в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова 88–90.
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