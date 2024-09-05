Как рассказали Собака.ru в музее Анны Ахматовой, выставка «В темной тональности» покажет работы петербургского художника-нонкомформиста, исследователя и арт-критика, а также фотографа Валерия Вальрана. Эти произведения были созданы в последние два года эксклюзивно для экспозиции в Фонтанном Доме, приуроченной к юбилею автора, которому в этом августе исполнилось 75 лет. В рамках цикла «В темной тональности» Вальран продолжает петь оду повседневности и исследовать границы жанра абстрактного натюрморта, продолжая экспериментировать с застывшими бытовыми предметами на монохромном фоне. Эти метафизические «портреты» знакомых всем объектов сочетают элементы магического абстракционизма с реализмом, объединение которых создает мистическое иллюзорное измерение на грани сна и действительности.

Параллельно с экспозицией будет представлена просветительская программа, включающая лекции, арт-медиации, групповые туры и мастерские.