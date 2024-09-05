«Я носился, как звереныш, от одного места к другому. Я вгрызался в литературу, в культуру, в театры, кино… Я город на самом деле увидел, только когда стал его рисовать», — рассказывал куратор и художник в интервью Радио Фонтанный Дом.
Как рассказали Собака.ru в музее Анны Ахматовой, выставка «В темной тональности» покажет работы петербургского художника-нонкомформиста, исследователя и арт-критика, а также фотографа Валерия Вальрана. Эти произведения были созданы в последние два года эксклюзивно для экспозиции в Фонтанном Доме, приуроченной к юбилею автора, которому в этом августе исполнилось 75 лет. В рамках цикла «В темной тональности» Вальран продолжает петь оду повседневности и исследовать границы жанра абстрактного натюрморта, продолжая экспериментировать с застывшими бытовыми предметами на монохромном фоне. Эти метафизические «портреты» знакомых всем объектов сочетают элементы магического абстракционизма с реализмом, объединение которых создает мистическое иллюзорное измерение на грани сна и действительности.
Параллельно с экспозицией будет представлена просветительская программа, включающая лекции, арт-медиации, групповые туры и мастерские.
Художник, арт-критик:
Я стараюсь лишить пространство размерности, поэтому глубокий цвет фона делает ситуацию еще менее определенной. Сколько измерений в живописном поле картины — два, три или оно безмерно? В дополнение к основному блоку работ так же в темной тональности написаны композиции из моих знаковых предметов — рыбы, яйца, яблоки, стаканы и бутылки.
Валерий Вальран (Козиев) — автор монументальных книг-исследований «Ленинградский фотоандеграунд», «Музей и общество» и «Советская фотография. 1917–1955». Его научные труды по психологии опубликованы под его настоящей фамилией Козиев. Живописные работы художника находятся в собраниях Русского музея, музея Эрарта, Музея истории Петербурга.
Персональная выставка Валерия Вальрана «В темной тональности» открыта с 5 сентября по 6 октября в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.
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