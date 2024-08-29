Находка дня: лондонец случайно обнаружил коллекцию гравюр Сальвадора Дали в своем гараже

Как сообщает лондонский аукционный дом Hansons, мужчина обнаружил 10 гравюр Сальвадора Дали во время капитальной уборки частной территории перед отъездом. Листы цикла, изображающие аллегорические и мифологические сюжеты, оказались подписаны художником. Помимо этого, мужчина нашел еще пять литографий французского художника, гравера, иллюстратора и скульптора Тео Тобиасса.

Как рассказал эксперт по антиквариату и замдиректор Hansons Крис Кирхам, гравюры были куплены в 1970-м году на распродаже лондонской галереи прошлым владельцем дома. Вначале мужчина хотел облагородить интерьеры работами Дали, однако потом отказался от идеи, оставив графику консервироваться в гараже на долгие годы. Также Кирхам поделился планами нынешнего владельца, который надеется продать работы и выйти на пенсию, чтобы уехать из Великобритании. Сейчас ориентировочная цена на аукционе за находку может доходить $5 тысяч (то есть в 10 раз больше оригинальной стоимости), торги назначили на 30 сентября.