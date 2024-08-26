В Петербурге завершается выставка «музыкального» совриска Pianissimo от Marina Gisich Gallery

«Казалось бы, когда пианино много — это хорошо, ведь хорошего и должно быть много. Но этот инструмент освоился в нашей жизни не только как источник чарующей музыки, но и как друг и враг (в зависимости от отношения ребенка к занятиям в "музыкалке"), машина памяти (инструмент помнит пальцы двух-трех поколений членов семьи), сакральный предмет интерьера (даже будучи годами немым, он остается "алтарным" элементом домашнего микромира). Вот и на этой "очень пианинной" выставке столь разные по технике и духу работы художников галереи Марины Гисич создают очень разные контексты, оплетая собой пианино и вступая с ними в замысловатые отношения, превращаясь то ли в инсталляции, то ли в интерьерные ячейки мебельных моллов», — отмечают кураторы экспозиции.