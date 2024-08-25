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Искусство

«Кувшинки» Клода Моне выставят на аукцион

Полотно окажется на торгах впервые с момента написания 125 лет назад. Его Моне создал в Живерни. Художник запечатлел фрагмент пейзажа, который открывался возле пруда неподалеку от его дома.

Фото: Christie’s

За полотно Моне планируют выручить 25–35 млн долларов. Картина примечательна тем, что первое полотно Моне, в котором отсутствует линия горизонта. В центре внимания художника — детали поверхности пруда. Также эта картина  — одна из семи работ в серии «Кувшинки». Об этом пишет издание Hypebeast.

«Как одна из немногих сохранившихся редких работ из новаторской серии Моне «Кувшинки», по-прежнему находящаяся в частной коллекции, тогда как остальные хранятся в музеях по всему миру, эта картина — поистине уникальное сокровище», — прокомментировал представитель торгов Christie’s Кристиан Албу.

Ранее мы писали о том, что старинную картину Тициана продали на аукционе почти за два миллиарда рублей. Полотно «Отдых на пути в Египет» ушло с молотка на лондонском аукционе за 17,56 млн фунтов стерлингов.

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