В «Петергофе» расшифровали ноты XVIII века с панно Дубового кабинета Петра I — впервые за 300 лет!

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф», заведующему отделом «Большой дворец» Сергею Бондареву и преподавателю кафедры органа и клавесина Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Елене Чупахиной удалось расшифровать старинные ноты XVIII века, расположенные на северном панно в Дубовом кабинете Петра I — нотные тетради с выписанными мелодиями перевели со старофранцузского и сопранного ключей в современную нотацию. Оказалось, что таинственная нотная запись принадлежит французскому придворному композитору короля Людовика XIV Жану-Батисту Люлли — это фрагменты из пролога к опере «Роланд», премьера которой состоялась в 1685 году в Версале. На одном из панно музыкального ансамбля изображена ноты вокальной партии Предводительницы фей из дуэта La Principale Fеe и Демогоргона, а на другом — инструментальная партия из менуэта.