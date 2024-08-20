В «Петергофе» расшифровали ноты XVIII века с панно Дубового кабинета Петра I — впервые за 300 лет!

Каждое из восьми панно кабинета, украшенное аллегорической декоративной резьбой, символизирует ключевые достижения правления Петра — от успехов в мореплавании и кораблестроительстве до научных и культурных.
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф», заведующему отделом «Большой дворец» Сергею Бондареву и преподавателю кафедры органа и клавесина Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Елене Чупахиной удалось расшифровать старинные ноты XVIII века, расположенные на северном панно в Дубовом кабинете Петра I — нотные тетради с выписанными мелодиями перевели со старофранцузского и сопранного ключей в современную нотацию. Оказалось, что таинственная нотная запись принадлежит французскому придворному композитору короля Людовика XIV Жану-Батисту Люлли — это фрагменты из пролога к опере «Роланд», премьера которой состоялась в 1685 году в Версале. На одном из панно музыкального ансамбля изображена ноты вокальной партии Предводительницы фей из дуэта La Principale Fеe и Демогоргона, а на другом — инструментальная партия из менуэта.
Заведующий отделом «Большой дворец»:
Символично, что уникальная атрибуция мелодий выполнена впервые в год юбилея двух мастеров, создавших оформление Дубового кабинета. В 2024 году отмечается 345 лет со дня рождения Жана Батиста Леблона и 340 лет со дня рождения Николя Пино.
Архитектурно-декоративным решением Дубового кабинета Петра занимался француз Жан-Батист Леблон, создавший ансамбль Стрельны, проект Большого грота с каскадами, Монплезир, а также план Петербурга. А эскизы 1718 года (некоторые из них сейчас хранятся в Лувре!) для деревянных панно дело рук скульптора Николя Пино, специально приглашенного Петром для работы в Петергофе.
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