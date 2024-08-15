В экспозиции «Следы», объединяющей работы художников из России, Нидерландов, Германии и Франции представлены произведения в различных медиа: от фотографии и инсталляций до графики и видео-арта. Концепция выставки основана на идее, что «каждый наш шаг и действие оставляют след — иногда четкий, узнаваемый, а иногда лишь намек, тень, которая требует интерпретации». Художники размышляют о следах с разных точек зрения: экологической, личной, социальной. Например, Йоханнес Жерар фотографирует сцены из городской жизни, в которых привычные объекты приобретают причудливые смыслы, а Анна Мартыненко исследует предметы через форму и звук, создавая из них необычные композиции.