Оставить след? Или навсегда стереть его? Экспозиция охватывает широкий спектр тем — от экологического следа до личной и коллективной памяти, приглашая зрителей задуматься о значении и восприятии того, что мы оставляем после себя в этом мире.
В экспозиции «Следы», объединяющей работы художников из России, Нидерландов, Германии и Франции представлены произведения в различных медиа: от фотографии и инсталляций до графики и видео-арта. Концепция выставки основана на идее, что «каждый наш шаг и действие оставляют след — иногда четкий, узнаваемый, а иногда лишь намек, тень, которая требует интерпретации». Художники размышляют о следах с разных точек зрения: экологической, личной, социальной. Например, Йоханнес Жерар фотографирует сцены из городской жизни, в которых привычные объекты приобретают причудливые смыслы, а Анна Мартыненко исследует предметы через форму и звук, создавая из них необычные композиции.
Выставка также включает оригинальный эко-маршрут «Зеленая трансформация», посвященный отношениям между природой и человеком. В программе мероприятия — перформансы арт-группы «varialambo», затрагивающие вопросы «биоразнообразия, осознанного потребления, бережных творческих стратегий, взаимоотношений между природной и технологической средой обитания человека», а также встречи с художниками, кураторские экскурсии, тифлопрогулки и экскурсии на жестовом языке.
Директор Музея нонконформистского искусства и куратор выставки:
Каждое наше слово, каждый шаг, каждое действие оставляют след. Некоторые следы – точные отпечатки, в них легко можно узнать оригинальной объект. Другие больше похоже на тени, которые оставляют простор воображению. Наше отношение к следам может также быть очень разным. Иногда мы хотим оставить след, а иногда наоборот – стремимся остаться незамеченными. Об этом мы и приглашаем поразмышлять художников и зрителей.
В рамках «Следов» свои работы представят художница и куратор «Пушкинской-10» Марина Абаджева, исследователь взаимодействия между цифровыми технологиями, медиа и городской средой Владимир Абих, Агнес Сюс, Мариэлла ван ден Берг, астракционист Алексей Чистяков, Мелс Диас, Грета Димарис, Йоханнес Жерар, социально-ориентированная художница, работающая на стыке разных медиа Варвара Гранкова, Анаис Ибер, мультидисциплинарный автор Анна Мартыненко, исследующая звук, Томас Мокер, Лада Необердина, украсившая все муралы Францию русской вышивкой, Вера Петровская, Нанда Раемански, Полина Штанко, Алексей Старков, Евгения Тут, Елизавета Залиева, Елена Соколова, Елена Потуремец, коллектив «Песочница», Яна Джан-Ша, Милана Пестерева, Юля Утюгова, «Натальная арт-группа» (Наталья Романенко и Наталья Суворова), а также арт-группа «varialambo» (Варя Шестрем, Ламбо Хатц).
Елена Потуремец
Музей нонконформистского искусства (МНИ) находится на территории арт-центра «Пушкинская-10» с 1998 году. Это первый в России музей , который начал активно собирать и исследовать наследие неофициального искусства СССР. Коллекция музея насчитывает более 3 000 произведений, среди которых работы таких известных художников, как Михаил Шемякин и группы «Митьки». Институция была создана на месте бывшего сквота, который в 1989 году захватили неофициальные художники. Со временем это пространство превратилось в одну из главных площадок независимого искусства в России.
Мариелле ван ден Берг
Коллективная выставка «Следы» открыта с 7 сентября 27 октября 2024 года в Музее нонконформистского искусства в Арт-центре «Пушкинская-10» на Лиговском проспекте, 53.
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