Выставка «Жизнь в раю» Наталии Глебовой покажет более 60 живописных работ художницы, чьи произведения находятся в крупнейших музейных собраниях России, включая Русский музей и Третьяковскую галерею. Это первый персональный проект Глебовой в Петербурге, охватывающий работы с 1990-х по 2020-е годы.

Свой творческий путь она начала в 1980-е годы и за 40 лет художественной деятельности создала визуальную связь между искусством второй половины XX века и современным. Подобно мастерам прошлого, она использует классические композиционные формы и обращается к идиллическим сценам быта, сохраняя облик современной Москвы, Петергофа и Бухары.