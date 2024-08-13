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Искусство

В МИСПе открываются сразу три выставки живописи художников второй половины XX века

В залах музея будут представлены работы московского монументалиста Наталии Глебовой, ретроспектива театрального художника и иллюстратора Давида Боровского, а также гранитные скульптуры Левы Бейбутяна.

Наталия Глебова, "Летний сон"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Наталия Глебова, "Летний сон"

Выставка «Жизнь в раю» Наталии Глебовой покажет более 60 живописных работ художницы, чьи произведения находятся в крупнейших музейных собраниях России, включая Русский музей и Третьяковскую галерею. Это первый персональный проект Глебовой в Петербурге, охватывающий работы с 1990-х по 2020-е годы.

Свой творческий путь она начала в 1980-е годы и за 40 лет художественной деятельности создала визуальную связь между искусством второй половины XX века и современным. Подобно мастерам прошлого, она использует классические композиционные формы и обращается к идиллическим сценам быта, сохраняя облик современной Москвы, Петергофа и Бухары.

Давид Боровский, "Портрет дирижёра Евгения Мравинского", 1970-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Давид Боровский, "Портрет дирижёра Евгения Мравинского", 1970-е годы

Давид Боровский, "Японская туристка", 1960 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Давид Боровский, "Японская туристка", 1960 год

Давид Боровский, "Женщина в интерьере", 1968 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Давид Боровский, "Женщина в интерьере", 1968 год

Ретроспектива Давида Боровского «Лирическое рисование» представляет графику советского театрального художника и иллюстратора, известного своими работами по визуализации русской классики. На выставке будут представлены иллюстрации к произведениям Тургенева, Куприна, Чехова и других писателей, а также портреты знаменитых личностей (в том числе Сергея Рихтера, Евгения Мравинского и Дмитрия Шостаковича), выполненные в различных техниках, и поздние монотипии, созданные под впечатлением от путешествий по Европе. Всего на выставке будет представлено более 40 работ из коллекции семьи художника и Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.

«В своих рисунках Боровский мастерски передает романтическую атмосферу жизни России второй половины XIX века с сентиментально-меланхоличными, томными, а порой мечтательно порывистыми героями и их вечными любовными перипетиями», — отмечают кураторы выставки.

Лева Бейбутян
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Лева Бейбутян

Лева Бейбутян, "Кузнечник", 1995 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Лева Бейбутян, "Кузнечник", 1995 год

Лева Бейбутян, "Рождение Айка", 2012 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Лева Бейбутян, "Рождение Айка", 2012 год

Выставка «Проникновенная гармония», приуроченная к юбилею Левы Бейбутяна, демонстрирует работы этого известного петербургского скульптора с армянскими корнями. В проект включены станковые работы, выполненные из камня, шамота и дерева, раскрывающие две основные темы его творчества: армянскую историю и семейные ценности. В состав выставки вошли произведения из коллекции музея, частного собрания Игоря Суханова и хранящиеся в мастерской автора работы.

Выставки «Жизнь в раю» Наталии Глебовой, «Лирическое рисование Давида Боровского» и «Проникновенная гармония» открыты с 20 августа по 6 октября 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.

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