Ежегодный фестиваль «Фотоуикенд-2024» в этот раз пройдет с 15 по 24 августа и познакомит с художниками и исследователями фотографии.

Старт программе даст творческая встреча с фотографом Игорем Волковым — участником выставки «Контурные карты» в «Росфото» и исследователем современного села и его меняющегося ландшафта. 15 августа он расскажет о том, почему для него важно визуально фиксировать исчезающую во времени сельскую архитектуру, а также прольет свет на историю создания одной из работ.