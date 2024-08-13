18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Росфото» отпразднует 22-летие II ежегодным фестивалем «Фотоуикенд-2024» — с воркшопами, экскурсиями и паблик-токами

Помимо этого, события фестиваля посвящены Всемирному дню фотографии, который отмечается 19 августа, и освещают работающие выставочные проекты музея: экспозиции «Контурные карты», «Внутри старинного фотоаппарата». Кроме того, готовится к открытию «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова».

rosphoto.org / «Росфото»

Ежегодный фестиваль «Фотоуикенд-2024» в этот раз пройдет с 15 по 24 августа и познакомит с художниками и исследователями фотографии.

Старт программе даст творческая встреча с фотографом Игорем Волковым — участником выставки «Контурные карты» в «Росфото» и исследователем современного села и его меняющегося ландшафта. 15 августа он расскажет о том, почему для него важно визуально фиксировать исчезающую во времени сельскую архитектуру, а также прольет свет на историю создания одной из работ.

Федор Телков
rosphoto.org / «Росфото»

Федор Телков

16 августа куратор выставки «Контурные карты» Екатерина Юшкевич проведет экскурсию и расскажет подробнее о феномене «проектной фотографии». А 17 августа отправляемся на пешеходный променад по Большой Морской улице, где хранитель музейных предметов Людмила Старилова расскажет о внешнем и внутреннем убранстве бывшего доходного дома страхового общества «Россия», возведенное в 1905–1907 годах.

19 августа главный хранитель музейных предметов «Росфото» Игорь Лебедев прочтет лекцию о фотографах Майноре Уайте и Отто Штайнерте и об их теориях, изменивших в середине прошлого века представление о фотоискусстве.

Отто Штайнерт. "Один пешеход". 1950 год
rosphoto.org / «Росфото»

Отто Штайнерт. "Один пешеход". 1950 год

22 августа состоится еще одна встреча с участником проекта «Контурные карты» — исследователь культурного многообразия Урала и традиций коренных народов Федор Телков представит свой авторский курс «Портрет в документальном проекте».

24 августа в рамках предстоящий выставки «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» художник и участник Новой академии Станислав Макаров расскажет как получать интересные снимки забытыми способами фотопечати прямиком из XIX века.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: