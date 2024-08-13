Помимо этого, события фестиваля посвящены Всемирному дню фотографии, который отмечается 19 августа, и освещают работающие выставочные проекты музея: экспозиции «Контурные карты», «Внутри старинного фотоаппарата». Кроме того, готовится к открытию «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова».
Ежегодный фестиваль «Фотоуикенд-2024» в этот раз пройдет с 15 по 24 августа и познакомит с художниками и исследователями фотографии.
Старт программе даст творческая встреча с фотографом Игорем Волковым — участником выставки «Контурные карты» в «Росфото» и исследователем современного села и его меняющегося ландшафта. 15 августа он расскажет о том, почему для него важно визуально фиксировать исчезающую во времени сельскую архитектуру, а также прольет свет на историю создания одной из работ.
Федор Телков
16 августа куратор выставки «Контурные карты» Екатерина Юшкевич проведет экскурсию и расскажет подробнее о феномене «проектной фотографии». А 17 августа отправляемся на пешеходный променад по Большой Морской улице, где хранитель музейных предметов Людмила Старилова расскажет о внешнем и внутреннем убранстве бывшего доходного дома страхового общества «Россия», возведенное в 1905–1907 годах.
19 августа главный хранитель музейных предметов «Росфото» Игорь Лебедев прочтет лекцию о фотографах Майноре Уайте и Отто Штайнерте и об их теориях, изменивших в середине прошлого века представление о фотоискусстве.
Отто Штайнерт. "Один пешеход". 1950 год
22 августа состоится еще одна встреча с участником проекта «Контурные карты» — исследователь культурного многообразия Урала и традиций коренных народов Федор Телков представит свой авторский курс «Портрет в документальном проекте».
24 августа в рамках предстоящий выставки «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» художник и участник Новой академии Станислав Макаров расскажет как получать интересные снимки забытыми способами фотопечати прямиком из XIX века.
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