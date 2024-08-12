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Искусство

Арт-пространство «Сегоднязавтра» исследует ироничные оммажи современных художников на поп-арт феномены прошлого

Коллективная экспозиция осветит ключевые символы массовой культуры и проследит их развитие от зарождения авангардного направления в XX веке до их трансформации в современных реалиях.

Part de Creative
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Part de Creative

Как рассказали «Собака.ru» кураторы «Сегоднязавтра», коллективная выставка «Поп-культ-тур» проследит эволюцию популярного во второй половине XX века направления поп-арта через образы современных художников, которые все чаще обращаются к приемам Джеффа Кунса, Дэвида Хокни и Роберта Раушенберга. Сейчас наблюдается целый срез культуры, тяготеющий к идеям поп-арта — современный дизайн и коллекционные арт-объекты с «понятными и цепляющими образами». В основе новейшего прочтения искусства прошлого — «желание обладать уникальным предметом из лимитированных коллекций или дропов захватывает молодое поколение. Искусство в симбиозе с модой становится желанным айтемом, за которым ведется охота». 

Среди художников, представленных на проекте, петербургский скульптор Вильгений Мельников, работающий в редкой технике гидроформинга (внутрь металлической оболочки закачивается жидкость под высоким давлением, что растягивает ее), Настя Рудман, междисциплинарный автор, создающий арт-объекты с акцентом на поп-культуру в цифровом и физическом форматах, Елизавета Саевич, а также творческий коллектив Part de Creative с дизайнерскими машинками, которые покорили ярмарку PAF и концепт-сторы России (их можно увидеть и в IRNBY, и в Peak Store), и дуэт московских художниц Виктории и Ольги Sisters in Art, развивающий в современном зрителе «внутреннего ребенка».

Sisters in Art
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Sisters in Art

«Интересно наблюдать, как меняются авторские приемы в одном стиле с течением времени. В работах Насти Рудман, к примеру, можно заметить переосмысление коллекционирования как феномена. Художница создает свои произведения из редких уникальных лотов, которые она покупала на лучших аукционах по всему миру. Один лишь коллаж — квинтэссенция редкости и следующий шаг в развитии реди-мейдов!», — рассказывает основатель и руководитель арт-пространства, искусствовед и куратор Анна Мовчан.

Настя Рудман
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Настя Рудман

Поп-арт — это художественное направление, возникшее в середине XX века в Великобритании и США. Излюбленными мотивами для художников-последователей (Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Класа Олденбурга и Джаспера Джонса) стало использование образов и мотивов массовой культуры, таких как реклама, комиксы, кинозвезды и предметы потребления. Поп-арт стремился разрушить границы между высокими и низкими культурами, делая акцент на том, что элементы повседневной жизни могут быть объектом художественного выражения.

Лиза Саевич
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Лиза Саевич

Коллективная выставка «Поп-культ-тур» открыта с 18 августа по 4 сентября 2024 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в Репино, Приморское шоссе, д. 441А, литера А.

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