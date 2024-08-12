Как рассказали «Собака.ru» кураторы «Сегоднязавтра», коллективная выставка «Поп-культ-тур» проследит эволюцию популярного во второй половине XX века направления поп-арта через образы современных художников, которые все чаще обращаются к приемам Джеффа Кунса, Дэвида Хокни и Роберта Раушенберга. Сейчас наблюдается целый срез культуры, тяготеющий к идеям поп-арта — современный дизайн и коллекционные арт-объекты с «понятными и цепляющими образами». В основе новейшего прочтения искусства прошлого — «желание обладать уникальным предметом из лимитированных коллекций или дропов захватывает молодое поколение. Искусство в симбиозе с модой становится желанным айтемом, за которым ведется охота».

Среди художников, представленных на проекте, петербургский скульптор Вильгений Мельников, работающий в редкой технике гидроформинга (внутрь металлической оболочки закачивается жидкость под высоким давлением, что растягивает ее), Настя Рудман, междисциплинарный автор, создающий арт-объекты с акцентом на поп-культуру в цифровом и физическом форматах, Елизавета Саевич, а также творческий коллектив Part de Creative с дизайнерскими машинками, которые покорили ярмарку PAF и концепт-сторы России (их можно увидеть и в IRNBY, и в Peak Store), и дуэт московских художниц Виктории и Ольги Sisters in Art, развивающий в современном зрителе «внутреннего ребенка».