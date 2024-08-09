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Искусство

Голландские химики раскрыли секрет «свечения» «Ночного дозора» Рембрандта

Оказалось, что художник использовал ядовитые добавки для яркости красок.

Rijksmuseum
Rijksmuseum

Открытие удалось совершить химикам из реставрационной лаборатории Рейксмюзеума и Университета Амстердама. Выяснилось, что барочный художник и известнейший мастер Золотого века голландской живописи создал неповторимый ореол света, проливающегося изнутри композиции «Ночной дозор», с помощью смешения красок, сделанных с использованием мышьяка и серы. Рембрандт целенаправленно сочетал эти токсичные пигменты с другими цветами, чтобы создать золотистый оттенок.

В XVII веке некоторые дорогие пигменты изготавливались путем добавления мышьяка или серы в нагретые природные руды, такие как орпимент или реалгар (рудные минералы). Часть краски, использованной для создания золотого свечения в «Ночном дозоре», была получена из желтых, оранжевых и красных пигментов тетрасульфида тетрамышьяка. Находку удалось обнаружить благодаря крупномасштабному исследовательскому и консервационному проекту под названием Operation Night Watch, который с 2019 года раскрывает тайны шедевра.

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