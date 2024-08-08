Как рассказали «Собака.ru» кураторы Open You Gallery, «Summer Road» — это первая персональная экспозиция художника из Архангельска, которая представит живописные и скульптурные работы, объединенные темой памяти, рефлексией на эпизоды из воспоминаний. Лейтмотивом выставки стало настроение августа — «открытость ко всему окружающему, непринужденный взгляд на мир, населенный искренними в своих намерениях созданиями с выразительными глазами и искрящимися улыбками».

Следуя своему стрит-арт прошлому, Сергей Rusich переносит узнаваемых мультяшных персонажей с улиц города на малый формат — холсты и фанерные листы.