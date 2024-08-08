Продлеваем теплые солнечные деньки позитивными эмоциями и ярким визуалом.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы Open You Gallery, «Summer Road» — это первая персональная экспозиция художника из Архангельска, которая представит живописные и скульптурные работы, объединенные темой памяти, рефлексией на эпизоды из воспоминаний. Лейтмотивом выставки стало настроение августа — «открытость ко всему окружающему, непринужденный взгляд на мир, населенный искренними в своих намерениях созданиями с выразительными глазами и искрящимися улыбками».
Следуя своему стрит-арт прошлому, Сергей Rusich переносит узнаваемых мультяшных персонажей с улиц города на малый формат — холсты и фанерные листы.
Кураторы галереи:
Нежная пастельная палитра, динамичный шрифт с наклоном, стрелки и указательные знаки, — все это указывает направление дороги и подталкивает героев и самих зрителей к действию и движению вперед, приглашая в новую летнюю историю, которую Rusich называет маленькой жизнью. Художник верит, что большая ценность для человека — в возможности пройти этот путь, сохраняя мировоззрение ребенка, который доверяет жизни и моменту и радуется каждому цветку, гусенице или сверчку, пополняя свою памятную копилку эмоциями жарких летних дней и ночей.
Сергей Rusich — мультидисциплинарный автор, который начинал со стрит-арта, постепенно переходя от уличной волны к коллаборациям с общественными пространствами и брендами (Maybe Tokyo). Его узнаваемые граффити-персонажи, напоминающие о стилистике нулевых, появились не только на улицах города (Бертгольд Центр, квартал Брусницын), но и в собраниях частных коллекционеров в России и за рубежом.
Персональная выставка Сергея Rusich «Summer road» открыта с 8 по 21 августа 2024 года в Open You на Басковом переулке, 13-15.
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