Просветительский проект представит 10 новых авторских экскурсионных маршрутов, которые, как отмечают в Русском музее, позволят взглянуть на историю Летнего сада с непривычного ракурса. Среди них: рассказы о разнообразии ботаники в парковом ансамбле — «Цветущие истории Летнего сада», о мраморных изваяниях-аллегориях — «О чем говорят скульптуры», а также «Тайная жизнь Летнего сада», «Фонтаны и пруды Летнего сада», «История реставрации скульптуры Летнего сада», «Археология Летнего сада».