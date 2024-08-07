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Искусство

Русский музей представит 10 новых просветительских маршрутов по Летнему саду

В рамках нового проекта ведущие научные сотрудники Русского музея познакомят с историей и археологией старейшего паркового ансамбля, а также раскроют секреты реставрации мраморных скульптур итальянских мастеров конца XVII — начала XVIII веков.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Просветительский проект представит 10 новых авторских экскурсионных маршрутов, которые, как отмечают в Русском музее, позволят взглянуть на историю Летнего сада с непривычного ракурса. Среди них: рассказы о разнообразии ботаники в парковом ансамбле — «Цветущие истории Летнего сада», о мраморных изваяниях-аллегориях — «О чем говорят скульптуры», а также «Тайная жизнь Летнего сада», «Фонтаны и пруды Летнего сада», «История реставрации скульптуры Летнего сада», «Археология Летнего сада».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Помимо авторских экскурсий, в августе будут запущены ежедневные променады: «Петровский парадиз», «Летний сад сквозь столетия», «Звери Летнего сада», а также «Люди, герои, боги».

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