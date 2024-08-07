«НН.Собака.ru» выпускает арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Рассказать обо всех художниках, коллекционерах, галеристах в одном номере – задача невозможная и бессмысленная. Канонический журнал «Мир искусства» выходил ежемесячно, вангуем, что и у нашего гида вскоре появится периодичность. Поэтому в пилотном проекте редакция «НН.Собака.ru» не преследует амбициозную цель представить полную картину нижегородского арт-мира, а фокусируется на отдельных героях и культурных институциях, выбрать которых нам помогли эксперты.

Традиционный формат интервью в издании стремится к полифоническому диалогу: художники и культуртрегеры непринужденно беседуют друг с другом.

Материалы из номера «Коллекционировать искусство» здесь, а полистать арт-дроп в журнальном формате можно здесь.