«НН.Собака.ru» выпускает арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Команда «Собака.ru» выпустила первый арт-дроп совместно с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, а в Нижнем Новгороде союзником в его создании стала компания LegraGroup и лично Наталья и Михаил Градобоевы!
Рассказать обо всех художниках, коллекционерах, галеристах в одном номере – задача невозможная и бессмысленная. Канонический журнал «Мир искусства» выходил ежемесячно, вангуем, что и у нашего гида вскоре появится периодичность. Поэтому в пилотном проекте редакция «НН.Собака.ru» не преследует амбициозную цель представить полную картину нижегородского арт-мира, а фокусируется на отдельных героях и культурных институциях, выбрать которых нам помогли эксперты.
Традиционный формат интервью в издании стремится к полифоническому диалогу: художники и культуртрегеры непринужденно беседуют друг с другом.
Материалы из номера «Коллекционировать искусство» здесь, а полистать арт-дроп в журнальном формате можно здесь.
Патриархи совриска Сергей Проворов и Галина Мызникова – с советником директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Анной Гор.
Дважды номинант премии Кандинского Александр Лавров – с основателем студии «Тихая» и художником 2023 года по версии Cosmoscow Артёмом Филатовым.
Сохраняющий инкогнито стрит-артист Синий Карандаш – с молодыми уличными художниками Никитой Этогде и Никитой Mera.
Чистая, честная аналоговость наделяет особой ценностью визуал: фото для этого номера намеренно снимали только на пленку.
А главное – арт-гид носит вневременной характер, перед вами тейбл-бук, эстетичный и содержательный, без рекламных объявлений, но с объектами искусства внутри. Ими хочется обладать и им принадлежат наши сердца.
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