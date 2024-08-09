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Искусство

В Русском музее впервые за полвека показали работы крепостного художника Григория Сороки

Любимый ученик пионера русской жанровой живописи Алексея Венецианова воспевал тихую жизнь провинции. Проект посвящен научной сотруднице Русского музея послевоенного поколения и специалисту в области русской живописи Кире Михайловой.

"Рыбаки", вторая половина 1840-х годов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Рыбаки", вторая половина 1840-х годов

Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки «Талант трагической судьбы», последний монографический проект с работами крепостного художника Григория Сороки прошел в 1975 году — аккурат к 150-летию со дня рождения художника. Спустя полвека Русский музей вновь вспоминает одного из самых известных представителей круга Алексея Венецианова и представляет более 50 живописных и графических произведений из собраний Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Тверской областной картинной галереи. Хайлайтами экспозиции стали рисунки из карманного альбома 1842 года — с десятками психологических портретов крестьян, а также поэтичные картины «Рыбаки», «Вид на плотину», «Вид озера Молдино в Островках». Жанровые пейзажи Сороки соседствовуют с произведениями современных ему и близких по духу авторов: Алексея Венецианова, Лавра Плахова, Федора Славянского, Александра Алексеева, Михаила Эрасси. Куратором проекта выступила старший научный сотрудник отдела живописи XVIII — первой половины XIX веков Русского музея Лада Вихорева.

"Вид озера Молдино в Островках", конец 1840-х – начало 1850-х годов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

"Вид озера Молдино в Островках", конец 1840-х – начало 1850-х годов

Портрет Алексея Венецианова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Портрет Алексея Венецианова

Григорий Сорока, больше известный по прозвищу «Сорока», был певцом провинциальной России. Его программные сюжеты (сцены из крестьянской жизни средней полосы) восходят одновременно к простоте композиции и к классической для середины XIX века детализации. Сорока — один из немногих крепостных художников, чьи работы вошли в историю русской живописи. После гибели Венецианова крепостному художнику так и не удалось продолжить учебу , он возвращается в родную деревню Покровская, где зарабатывал на жизнь художеством , выплачивая хозяину оброк. Так и не сумев добиться освобождения, Сорока покончил с собой в 1864 году.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Григорий Голдовский

Заместитель генерального директора Русского музея по научной работе:

Выставка Григория Сороки посвящена памяти Киры Михайловой неслучайно: именно она по-настоящему открыла этого художника для широкой публики. Кира Владимировна посещала важные для становления Сороки места, занималась изучением его творчества и внесла огромный вклад в организацию выставки 1975 года. Нынешнюю экспозицию мы посвящаем Сороке как феномену, для которого благородство, гордость и талант – вещи врожденные. Мы благодарим ведущие музеи страны – Эрмитаж, Третьяковскую галерею и Тверскую областную картинную галерею – за предоставленные на нашу выставку произведения этого выдающегося художника.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Выставка «Талант трагической судьбы. К 200-летию со дня рождения Григория Васильевича Сороки» открыта с 9 августа по 4 ноября 2024 года в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.

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