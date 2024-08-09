Григорий Сорока, больше известный по прозвищу «Сорока», был певцом провинциальной России. Его программные сюжеты (сцены из крестьянской жизни средней полосы) восходят одновременно к простоте композиции и к классической для середины XIX века детализации. Сорока — один из немногих крепостных художников, чьи работы вошли в историю русской живописи. После гибели Венецианова крепостному художнику так и не удалось продолжить учебу , он возвращается в родную деревню Покровская, где зарабатывал на жизнь художеством , выплачивая хозяину оброк. Так и не сумев добиться освобождения, Сорока покончил с собой в 1864 году.