Любимый ученик пионера русской жанровой живописи Алексея Венецианова воспевал тихую жизнь провинции. Проект посвящен научной сотруднице Русского музея послевоенного поколения и специалисту в области русской живописи Кире Михайловой.
"Рыбаки", вторая половина 1840-х годов
Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки «Талант трагической судьбы», последний монографический проект с работами крепостного художника Григория Сороки прошел в 1975 году — аккурат к 150-летию со дня рождения художника. Спустя полвека Русский музей вновь вспоминает одного из самых известных представителей круга Алексея Венецианова и представляет более 50 живописных и графических произведений из собраний Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Тверской областной картинной галереи. Хайлайтами экспозиции стали рисунки из карманного альбома 1842 года — с десятками психологических портретов крестьян, а также поэтичные картины «Рыбаки», «Вид на плотину», «Вид озера Молдино в Островках». Жанровые пейзажи Сороки соседствовуют с произведениями современных ему и близких по духу авторов: Алексея Венецианова, Лавра Плахова, Федора Славянского, Александра Алексеева, Михаила Эрасси. Куратором проекта выступила старший научный сотрудник отдела живописи XVIII — первой половины XIX веков Русского музея Лада Вихорева.
Григорий Сорока, больше известный по прозвищу «Сорока», был певцом провинциальной России. Его программные сюжеты (сцены из крестьянской жизни средней полосы) восходят одновременно к простоте композиции и к классической для середины XIX века детализации. Сорока — один из немногих крепостных художников, чьи работы вошли в историю русской живописи. После гибели Венецианова крепостному художнику так и не удалось продолжить учебу , он возвращается в родную деревню Покровская, где зарабатывал на жизнь художеством , выплачивая хозяину оброк. Так и не сумев добиться освобождения, Сорока покончил с собой в 1864 году.
Заместитель генерального директора Русского музея по научной работе:
Выставка Григория Сороки посвящена памяти Киры Михайловой неслучайно: именно она по-настоящему открыла этого художника для широкой публики. Кира Владимировна посещала важные для становления Сороки места, занималась изучением его творчества и внесла огромный вклад в организацию выставки 1975 года. Нынешнюю экспозицию мы посвящаем Сороке как феномену, для которого благородство, гордость и талант – вещи врожденные. Мы благодарим ведущие музеи страны – Эрмитаж, Третьяковскую галерею и Тверскую областную картинную галерею – за предоставленные на нашу выставку произведения этого выдающегося художника.
Выставка «Талант трагической судьбы. К 200-летию со дня рождения Григория Васильевича Сороки» открыта с 9 августа по 4 ноября 2024 года в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.
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