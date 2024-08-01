Как рассказал «Собака.ru» Николай Васильев, идея цикла, вошедшего в основу выставки, родилась у Натальи Меликовой во время учебы в «Академии искусств» Сан-Франциско — выпускной работой фотографа стало исследование памятников архитектуры московского конструктивизма 1920-1930-х годов. В архитектурной галерее «Точка» покажут черно-белые пленочные кадры из первых «творческих командировок» Меликовой в Москву. Художница сознательно копирует художественную манеру съемок Александра Родченко и фотографов группы «Октябрь»: на монохромных кадрах постройки Ивана Николаева, Моисея Гинзбурга, Пантелеймона и Ильи Голосовых, Константина Мельникова, Алексея Щусева, Владимира Шухова и других конструктивистов запечатлены под характерным для авангардной фотографии голландским углом, а четкая геометрия форм и контровой свет передают драматичность и выразительность монументальных силуэтов. Все экспозиционные работы выставки объединены нестандартным для архитектурной фотосъемки ракурсом — они сфотографированы как бы «с точки зрения пешехода, бросившего взгляд на взметнувшиеся к небу массы бетона, стали и стекла».