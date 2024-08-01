Куратором проекта с оглядкой на революционную архитектуру начала прошлого века стал искусствовед Николай Васильев.
Константин Мельников, Дом-мастерская Константина Мельникова, 1927–1930 года
Как рассказал «Собака.ru» Николай Васильев, идея цикла, вошедшего в основу выставки, родилась у Натальи Меликовой во время учебы в «Академии искусств» Сан-Франциско — выпускной работой фотографа стало исследование памятников архитектуры московского конструктивизма 1920-1930-х годов. В архитектурной галерее «Точка» покажут черно-белые пленочные кадры из первых «творческих командировок» Меликовой в Москву. Художница сознательно копирует художественную манеру съемок Александра Родченко и фотографов группы «Октябрь»: на монохромных кадрах постройки Ивана Николаева, Моисея Гинзбурга, Пантелеймона и Ильи Голосовых, Константина Мельникова, Алексея Щусева, Владимира Шухова и других конструктивистов запечатлены под характерным для авангардной фотографии голландским углом, а четкая геометрия форм и контровой свет передают драматичность и выразительность монументальных силуэтов. Все экспозиционные работы выставки объединены нестандартным для архитектурной фотосъемки ракурсом — они сфотографированы как бы «с точки зрения пешехода, бросившего взгляд на взметнувшиеся к небу массы бетона, стали и стекла».
Наталья Меликова — архитектурный фотограф, с 2010 года курирует авторский интернет-портал о наследии архитектуры авангарда The Constructivist Project / «Конструктивистский проект».
Радиобашня на Шаболовке Владимира Шухова, 2011 год
Фотограф, основатель The Constructivist Project / «Конструктивистского проекта»:
О конструктивизме я узнала через фотографии Александра Родченко, которые меня привлекли сильной композицией и необычной перспективой, независимо от темы — люди, предметы или городские сцены. Именно в его фотографиях я впервые увидела конструктивистскую архитектуру, которая казалась такой футуристической, несмотря на то, что ей почти сто лет. Геометрические формы, ритм линий, минималистическая простота прекрасно подходят для создания фотографий, подчеркивающих архитектурные особенности, которые организуются в динамичную композицию на грани абстракции.
Персональная выставка Натальи Меликовой «Конструктивизм. Московская декларация» открыта с 8 августа по 29 сентября 2024 года в архитектурной фотогалереи «Точка» на улице Маршала Тухачевского, 31 (библиотека и арт-резиденция ШКАФ).
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